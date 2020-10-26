"Мы предупреждаем, что люди выйдут на улицы": Мрачный прогноз Нарышкина по Молдавии сбывается

Глава ориентированной на Запад молдавской оппозиционной "Партии действия и солидарности" Майя Санду предупредила президента страны Игоря Додона о массовых протестах. По её словам, идущий на переизбрание политик якобы допустил фальсификации на выборах, и теперь оппозиция намерена вывести людей на улицы.

Он пытается сфальсифицировать выборы. Мы выступали с этими заявлениями, чтобы помешать ему это сделать. Но если он последует своим планам, мы предупреждаем его, что люди выйдут на улицы, - отметила Санду, выступая в эфире телеканала Euronews.

Согласно опросам, Додон лидирует в президентской гонке. Единственный кандидат, который представляет для него реальную конкуренцию - это Майя Санду. В 2016 году она уже пробовала выдвинуться в президенты, однако проиграла. Теперь лидер оппозиционной партии хочет взять реванш. Санду отстаивает идеи интеграции Молдавии и Румынии, вхождения страны в ЕС и защиты национальных интересов в отношениях с Россией.

Отметим, что слова соперницы Додона соответствуют прогнозу, который в середине месяца сделал Сергей Нарышкин. Он предположил, что в случае победы пророссийского кандидата Додона оппозиция обвинит победителя в фальсификации и попытается организовать в Молдавии протесты, как в Белоруссии.

Глава СВР подчеркнул, что этот сценарий будет реализовываться под чутким руководством американских политтехнологов. Действовать они будут по уже отработанной в Белоруссии схеме. Сначала аффилированные НКО и СМИ вбрасывают фейки о фальсификациях. Потом людей начинают выводить на улицы. По словам Нарышкина, в Кишинёв уже отправились американские специалисты по "цветным революциям".