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"Мы предупреждаем, что люди выйдут на улицы": Мрачный прогноз Нарышкина по Молдавии сбывается
26 октября 2020, 23:00 • 155 • Политика
Мрачный прогноз главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина по Молдавии начал сбываться. Молдавская оппозиция уже предупредила Кишинёв, что "люди готовы выйти на улицы".
Глава ориентированной на Запад молдавской оппозиционной "Партии действия и солидарности" Майя Санду предупредила президента страны Игоря Додона о массовых протестах. По её словам, идущий на переизбрание политик якобы допустил фальсификации на выборах, и теперь оппозиция намерена вывести людей на улицы.
Согласно опросам, Додон лидирует в президентской гонке. Единственный кандидат, который представляет для него реальную конкуренцию - это Майя Санду. В 2016 году она уже пробовала выдвинуться в президенты, однако проиграла. Теперь лидер оппозиционной партии хочет взять реванш. Санду отстаивает идеи интеграции Молдавии и Румынии, вхождения страны в ЕС и защиты национальных интересов в отношениях с Россией.
Отметим, что слова соперницы Додона соответствуют прогнозу, который в середине месяца сделал Сергей Нарышкин. Он предположил, что в случае победы пророссийского кандидата Додона оппозиция обвинит победителя в фальсификации и попытается организовать в Молдавии протесты, как в Белоруссии.
Глава СВР подчеркнул, что этот сценарий будет реализовываться под чутким руководством американских политтехнологов. Действовать они будут по уже отработанной в Белоруссии схеме. Сначала аффилированные НКО и СМИ вбрасывают фейки о фальсификациях. Потом людей начинают выводить на улицы. По словам Нарышкина, в Кишинёв уже отправились американские специалисты по "цветным революциям".
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