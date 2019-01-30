"Мы предлагаем внести изменения в конституцию, которые определят этот статус Донбасса": Медведчук нашёл способ мирного урегулирования на Украине

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук предложил новый способ урегулирования ситуации в Донбассе. Он заявил об автономии: "Мы предлагаем внести изменения в конституцию, которые определят этот статус Донбасса".

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук предложил новый план мирного урегулирования на Украине.

Его идея заключается в создании автономного региона Донбасс в составе Незалежной. Автономии планируется дать свой парламент и правительство.

"Наш план построен на минских соглашениях. Мы предлагаем внести изменения в конституцию, которые определят этот статус Донбасса", - прокомментировал легитимность таких действий политик.

Он подчеркнул, что это не противоречит записанному в конституции унитарному статусу государства, так как речь не идёт о федеративном устройстве.

Медведчук также отметил, что, в отличие от других политических сил, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть конкретная программа урегулирования конфликта в Донбассе.

Переговоры по созданию автономии он планирует проводить в составе "Киев - Донецк - Луганск - Москва".