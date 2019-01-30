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"Мы предлагаем внести изменения в конституцию, которые определят этот статус Донбасса": Медведчук нашёл способ мирного урегулирования на Украине
30 января 2019, 04:24 • 50 • В мире
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук предложил новый способ урегулирования ситуации в Донбассе. Он заявил об автономии: "Мы предлагаем внести изменения в конституцию, которые определят этот статус Донбасса".
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук предложил новый план мирного урегулирования на Украине.
Его идея заключается в создании автономного региона Донбасс в составе Незалежной. Автономии планируется дать свой парламент и правительство.
"Наш план построен на минских соглашениях. Мы предлагаем внести изменения в конституцию, которые определят этот статус Донбасса", - прокомментировал легитимность таких действий политик.
Он подчеркнул, что это не противоречит записанному в конституции унитарному статусу государства, так как речь не идёт о федеративном устройстве.
Медведчук также отметил, что, в отличие от других политических сил, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть конкретная программа урегулирования конфликта в Донбассе.
Переговоры по созданию автономии он планирует проводить в составе "Киев - Донецк - Луганск - Москва".
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