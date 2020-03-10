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"Мы повторим": Путин сделал жёсткое предупреждение врагам России
10 марта 2020, 12:35 • 268 • Политика
Президент России в спецпроекте "20 вопросов Путину" сделал жёсткое предупреждение врагам России. По его словам, если кто-то посмеет развязать войну, подобную Второй мировой, то "мы повторим" победный подвиг.
Новый отрывок большого интервью, данного российским лидером, выйдет 10 марта.
В опубликованном уже сейчас видеоанонсе Путин говорит о Великой Отечественной войне и текущей ситуации в мире.
Видимо, в контексте разговора о распространении нацизма на Украине президент напоминает, что украинцы сражались в рядах Красной армии против фашистов. Кроме того, российский лидер подчёркивает, что 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне - наш праздник.
"И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет", - сказал президент.
Ранее Путин в очередном выпуске серии интервью ТАСС ответил на вопросы о собственном двойнике, вспомнил о заманчивом предложении такого "близнеца" организовать и поднял глобальную тему об "утечке мозгов".
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