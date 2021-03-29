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"Мы повсюду видим российскую агрессию": Блинкен припомнил Москве все грехи и пообещал расплату

29 марта 2021, 01:00  •  95 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен припомнил Москве все недоказанные грехи последних лет и пообещал расплату. "Мы повсюду видим российскую агрессию. Цена будет заплачена", - подчеркнул он.
Такое заявление глава Госдепартамента сделал во время разговора с журналистом CNN. Он привёл примеры вездесущей "российской агрессии": кибератаки на американские компании, совершённые через программы фирмы SolarWinds, "вмешательство в выборы", "попытка убить" Алексея Навального и вознаграждения, которые Москва якобы выплачивала боевикам в Афганистане за убийство американских военных. Примечательно, что ни одно из этих обвинений так и не было доказано, а слухи про вознаграждения боевиков уже опровергла сама американская разведка.
Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. Будут последствия, и будет заплачена цена, - отметил Блинкен, добавив, что власти США завершают расследование по кибератакам.
Госсекретарь добавил, что НАТО также обеспокоено действиями России в мире и намерено с ней бороться.
Отметим, что это далеко не первый выпад США в сторону России за последнее время. Недавно президент Америки Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей", спровоцировав международный скандал. Примечательно, что когда у Блинкена спросили, считает ли он убийцей саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги, тот ушёл от ответа.

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