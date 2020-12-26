"Мы поступили правильно": Крымчане обрадовались воссоединению с Россией после заявления Киева

Об этом заявил крымский политолог Александр Форманчук, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Глава украинской дипломатии на днях пообещал приложить все силы для того, чтобы помешать опреснению Крыма, оставшегося без воды по милости Киева. По его словам, украинская сторона непременно узнает, какая компания будет поставлять опреснительные установки, и постарается остановить её.

Форманчук, в свою очередь, отметил, что заявление Кулебы лишний раз подчёркивает правильность выбора крымчан, которые в 2014 году решили присоединиться к России, спасаясь от украинских националистов.

Это часть украинского национал-фашизма, от которого мы, крымчане, сбежали в 2014 году. Таким заявлением Кулеба убедил нас, что мы поступили правильно, воссоединившись с Россией, - пояснил политолог порталу Nation News.

Он добавил, что ненависть, которую Киев проявляет по отношению к крымчанам, лишь сильнее объединяет народ.