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"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русскому Ивану". Пока не поздно
22 февраля 2020, 01:39 • 19 • Политика
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии. Американские военные попытались подрезать российский броневик "Тигр". "Надо поблагодарить русских парней за их выдержку. Мы терпеливые люди, но мы пощёчин не прощаем. Я думаю, что американцы просто нарываются. И они нарвутся", - отметил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину "Тигр" с дороги в Сирии. Запись прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его мнению, произошедшее объясняется дикой ревностью, наглостью, завистью, вредностью и подлостью американцев, а также их желанием показать, какие они крутые. Однако, отметил эксперт, это очень опасная возня. Потому что у русского Ивана крепкие нервы, но в следующий раз от вот этого американского БТР даже запонки не останутся.
Он подчеркнул, что в данной ситуации речь, безусловно, идёт об открытой провокации. Потому что трасса, на которой произошёл инцидент, была отмечена на карте и по ней могли проходить и российские, и сирийские колонны, и турецкие колонны. А американцы, по сути, залезли не на свой участок ответственности, и еще и толкаются.
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