Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Работала простым клерком»: что известно о задержании российской переводчицы в И...
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине
"Его цель – забрать украинскую душу": Порошенко назвал "врага&quo...
СтопХлам
Главная / Политика

"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русскому Ивану". Пока не поздно

22 февраля 2020, 01:39  •  19 • Политика
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии. Американские военные попытались подрезать российский броневик "Тигр". "Надо поблагодарить русских парней за их выдержку. Мы терпеливые люди, но мы пощёчин не прощаем. Я думаю, что американцы просто нарываются. И они нарвутся", - отметил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину "Тигр" с дороги в Сирии. Запись прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его мнению, произошедшее объясняется дикой ревностью, наглостью, завистью, вредностью и подлостью американцев, а также их желанием показать, какие они крутые. Однако, отметил эксперт, это очень опасная возня. Потому что у русского Ивана крепкие нервы, но в следующий раз от вот этого американского БТР даже запонки не останутся.
"Надо поблагодарить русских парней за их выдержку. Мы терпеливые люди, но мы пощёчин не прощаем. Я думаю, что американцы просто нарываются. И они нарвутся", - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Он подчеркнул, что в данной ситуации речь, безусловно, идёт об открытой провокации. Потому что трасса, на которой произошёл инцидент, была отмечена на карте и по ней могли проходить и российские, и сирийские колонны, и турецкие колонны. А американцы, по сути, залезли не на свой участок ответственности, и еще и толкаются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 19:09
Песков прокомментировал доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
21 февраля 2020, 22:24
Грозит пожизненное: В Испании по требованию США задержана русская переводчица
21 февраля 2020, 15:54
Нас объединяет Церковь: Путин задал всего один вопрос по церковному расколу на Украине
21 февраля 2020, 12:39
Силуанов объяснил происхождение зарплат в конвертах
21 февраля 2020, 23:39
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
21 февраля 2020, 22:24
Валерия собралась биться за права женщин: Певица создаст собственную партию
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 февраля 2020, 01:24
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине
21 февраля 2020, 22:24
Что подделывают в России и как это остановить? (Руслан Осташко)
22 февраля 2020, 01:24
«Списать на внешнего врага»: почему американские СМИ снова говорят о вмешательстве Ро...
22 февраля 2020, 01:24
«Работала простым клерком»: что известно о задержании российской переводчицы в Испани...
21 февраля 2020, 22:24
Мини-олигарх Янчуков: Спонсирует нациков на Украине, а зарабатывает в РФ (Руслан Оста...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2020, 03:24
Зеленский хочет затмить речь Путина в Мюнхене - источники
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
18 февраля 2020, 17:54
Зачем Киев устроил бойню в Донбассе
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
17 февраля 2020, 14:24
"Оскорбление российского народа": В бундестаге потребовали отказаться от развёртывания войск на границе с РФ
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл олигархов на похоронах Собчака
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.