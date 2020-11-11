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"Мы посчитаем и готовы": Новому президенту США пообещали передать власть плавно

11 ноября 2020, 09:30  •  233 • Политика
Новому президенту США пообещали передать власть плавно. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. "Мы посчитаем и готовы", - произнёс он.
Во время брифинга Помпео анонсировал плавную передачу власти новому президенту США, хотя с именем главы государства пока много неясностей. Госсекретарь говорил о второй администрации Трампа.
"Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы... Мы посчитаем все голоса", - произнёс он.
При этом политик добавил, что плавным процесс будет и в том случае, если к власти придёт Джо Байден.
Американские средства массовой информации сообщили о победе Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября. В штабе этого кандидата уже празднуют победу, но его соперник Дональд Трамп поражение не признаёт. От его команды пошла волна исков в суды ключевых штатов. Адвокаты требуют прекратить считать голоса до тех пор, пока не будут расследованы факты якобы имевшихся там нарушений.

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