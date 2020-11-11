"Мы посчитаем и готовы": Новому президенту США пообещали передать власть плавно

Во время брифинга Помпео анонсировал плавную передачу власти новому президенту США, хотя с именем главы государства пока много неясностей. Госсекретарь говорил о второй администрации Трампа.

"Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы... Мы посчитаем все голоса", - произнёс он.

При этом политик добавил, что плавным процесс будет и в том случае, если к власти придёт Джо Байден.

Американские средства массовой информации сообщили о победе Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября. В штабе этого кандидата уже празднуют победу, но его соперник Дональд Трамп поражение не признаёт. От его команды пошла волна исков в суды ключевых штатов. Адвокаты требуют прекратить считать голоса до тех пор, пока не будут расследованы факты якобы имевшихся там нарушений.