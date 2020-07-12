"Мы помним, что стало с "прекрасными, умными ракетами": Захарова высмеяла речь Трампа

В Кремле не перестают удивляться американским военным разработкам, особенно тем штукам, "о которых даже никто подумать не может". Так прокомментировала слова президента США Дональда Трампа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт о недавнем заявлении американского лидера о том, что у США есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. По словам Трампа, она летит настолько быстро, что её крайне тяжело заметить.

У нас есть такое, о чём даже никто и подумать не может, - добавил президент США.

Также он напомнил о 2,5 триллиона долларов, которые потрачены на американские Вооружённые силы. Трамп подчеркнул, что у США "лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире".

То, что у них есть "такое, о чём даже никто подумать не может", - это факт. Не перестаём удивляться буквально ежедневно. И про "лучшую военную технику". Скорость - это круто. Ещё бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с "прекрасными, новыми и умными ракетами" в 2018 году, - написала по этому поводу Мария Захарова в Facebook.

Напомним, что ранее немецкое издание Focus проанализировало возможности российских ЗРК С-500 и пришло к выводу, что Запад отстал от России по части военных технологий лет на 15-20.