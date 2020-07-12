|
"Мы помним, что стало с "прекрасными, умными ракетами": Захарова высмеяла речь Трампа
12 июля 2020, 01:00 • 58 • Политика
Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах, которые в 17 раз быстрее ракет остальных стран мира. "Скорость - это круто. Ещё бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с "прекрасными, новыми и умными ракетами" в 2018 году", - прокомментировала официальный представитель МИД России.
В Кремле не перестают удивляться американским военным разработкам, особенно тем штукам, "о которых даже никто подумать не может". Так прокомментировала слова президента США Дональда Трампа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о недавнем заявлении американского лидера о том, что у США есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. По словам Трампа, она летит настолько быстро, что её крайне тяжело заметить.
Также он напомнил о 2,5 триллиона долларов, которые потрачены на американские Вооружённые силы. Трамп подчеркнул, что у США "лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире".
Напомним, что ранее немецкое издание Focus проанализировало возможности российских ЗРК С-500 и пришло к выводу, что Запад отстал от России по части военных технологий лет на 15-20.
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июля 2020, 06:00
|
08 июля 2020, 07:00
|
07 июля 2020, 16:00
|
09 июля 2020, 12:00
|
09 июля 2020, 10:00
|
09 июля 2020, 02:00
|
06 июля 2020, 01:25