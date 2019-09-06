"Мы показали Путину и Собянину!": Эксперт объяснил, как выборы в Мосгордуму портили "оранжевой заразой"

До выборов в Мосгордуму, которые пройдут в столице 8 сентября, остаётся буквально два дня. Предвыборная кампания в этом году стала самой грязной и громкой, она вызвала много споров, шума, и конечно, породила множество вопросов. Тем, кому было отказано в регистрации, попытались устроить протестные акции, которые превратились в сюр. "Единая Россия", пожелавшая уйти в тень в этих выборах, оказалась в еще более щекотливом положении.

Всем понятно, откуда появилось такое количество самовыдвиженцев. Столичные власти тоже не смогли должным образом вырулить ситуацию. Что показала нам эта предвыборная кампания, и почему в ней проиграют абсолютно все – эти вопросы обсуждали в программе "Дежурный по редакции" на Царьграде.

Председатель правления фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что у заваривших шумиху вокруг выборов в МГД была очевидная цель – испортить так называемый вкус от московских выборов. Именно для этого за счет протестов, различных технологий манипуляций и раскачивали митингующую толпу граждан.

"Естественно, интерес к оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму очень невысок. К примеру, в 15-миллионном мегаполисе их сторонников примерно 10-15 тысяч человек. Всё остальное –абсолютно конкретная политтехнологическая работа. Это привод, это создание новых мотиваций, это мобилизация на акцию. Понятно, что это, вообще-то, довольно затратное действие, которое было организовано", - указал он.

При этом, подчеркнул Костин, судя по соцопросам, политические выгоды от протестной волны в Москве не очень получились. Однако выгодоприобретатели все же есть. Главными из них являются, по мнению эксперта, коммунисты и представители партии "Яблоко".

Примечательно, что оппозиционер Алексей Навальный также нажился на акции, но в качестве личного пиара. Говорить о его некоем сближении с КПРФ не приходится, уточнил Костин, – коммунисты воспринимают Навального как инструмент иностранного влияния и "оранжевую заразу".