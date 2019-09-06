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"Мы показали Путину и Собянину!": Эксперт объяснил, как выборы в Мосгордуму портили "оранжевой заразой"

06 сентября 2019, 04:39  •  77 • Политика
Председатель правления фонда развития гражданского общества Константин Костин объяснил, зачем несистемная оппозиция пыталась взбаламутить общество в Москве перед выборами в Мосгордуму. По его словам, протестующие пытались искусственно раздуть протест, буквально портили кампанию "оранжевой заразой". Именно так, отметил эксперт, воспринимаются технологии Алексея Навального, который на этой кампании сделал все, чтобы сыграть на поле коммунистов и "яблочников". И для секты Навального таких заслуг достаточно, отметил эксперт. "Мы вот показали властям, Путину, Собянину - да мы всем показали, что мы тут власть", - иронично перефразировал Костин лозунги "навальнят".
До выборов в Мосгордуму, которые пройдут в столице 8 сентября, остаётся буквально два дня. Предвыборная кампания в этом году стала самой грязной и громкой, она вызвала много споров, шума, и конечно, породила множество вопросов. Тем, кому было отказано в регистрации, попытались устроить протестные акции, которые превратились в сюр. "Единая Россия", пожелавшая уйти в тень в этих выборах, оказалась в еще более щекотливом положении.
Всем понятно, откуда появилось такое количество самовыдвиженцев. Столичные власти тоже не смогли должным образом вырулить ситуацию. Что показала нам эта предвыборная кампания, и почему в ней проиграют абсолютно все – эти вопросы обсуждали в программе "Дежурный по редакции" на Царьграде.
Председатель правления фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что у заваривших шумиху вокруг выборов в МГД была очевидная цель – испортить так называемый вкус от московских выборов. Именно для этого за счет протестов, различных технологий манипуляций и раскачивали митингующую толпу граждан.
"Естественно, интерес к оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму очень невысок. К примеру, в 15-миллионном мегаполисе их сторонников примерно 10-15 тысяч человек. Всё остальное –абсолютно конкретная политтехнологическая работа. Это привод, это создание новых мотиваций, это мобилизация на акцию. Понятно, что это, вообще-то, довольно затратное действие, которое было организовано", - указал он.
При этом, подчеркнул Костин, судя по соцопросам, политические выгоды от протестной волны в Москве не очень получились. Однако выгодоприобретатели все же есть. Главными из них являются, по мнению эксперта, коммунисты и представители партии "Яблоко".
Примечательно, что оппозиционер Алексей Навальный также нажился на акции, но в качестве личного пиара. Говорить о его некоем сближении с КПРФ не приходится, уточнил Костин, – коммунисты воспринимают Навального как инструмент иностранного влияния и "оранжевую заразу".
"Задача Навального показать: видите, я подключился – и у "Яблока" сразу удвоилось или утроилось количество депутатов. Коммунисты имели два места, а теперь они имеют четыре. И так далее… Игра Навального абсолютно понятна - он хочет показать себя как эффективный политический менеджер оппозиции, который может влиять на политический процесс, что для всех серьезных наблюдателей - анекдот. Внутри оппозиции, кстати, тоже много споров по поводу вот такой позиции Навального. Но для секты Навального - вполне нормально: видите, мы повлияли на выборы в Москве, мы вот показали властям, Путину, Собянину - да мы всем показали, что мы тут власть", - иронично резюмировал он.

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