"Мы подумать не могли": Учёные заявили о пугающих сюрпризах коронавируса

По словам учёного и кардиолога Эрика Тополя, оказалось, что COVID-19 бьёт не только по органам дыхания, но и по всему организму. Последствия болезни могут сказываться ещё много лет.

В частности, как передаёт Reuters, Тополь пришёл к выводу о том, что вирус наносит удар по сердцу, почкам и печени. Он отметил, что изначально медики считали COVID-19 респираторным заболеванием.

"Мы подумать не могли, что воспаление лёгких только первая стадия заболевания", - сказал он.

Врач также добавил, что ухудшения свертываемости крови, сильные головные боли и головокружение - эти все симптомы могут сыграть свою роль в будущем и стать результатом негативных последствий инфекции.

Врач-кардиолог Садия Хан его поддержала, отметив, что широкий спектр негативных последствий после коронавируса стал настоящим сюрпризом для медиков.

При этом некоторые врачи также отмечают, что после выздоровления немалая часть пациентов жалуется на постоянное чувство усталости и одышку и сколько продлятся у них такие симптомы - никто не знает. Кроме того, неприятным фактом также является то, что после излечения инфекции, при отрицательных тестах на коронавирус многие до сих пор жалуются на отсутствие вкуса и обоняния.