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"Мы подозреваем". В Бангладеш намекнули на причину смерти одного из русских рабочих

08 февраля 2022, 22:45  •  38 • В мире
В Бангладеш сообщили, что двое мужчин скончались рано утром в минувшую субботу.
В провинции Панба скончались пятеро рабочих из России, задействованных в проекте атомной электростанции "Руппур". Информация о смертях, произошедших за 11 дней, в русскоязычных СМИ появилась только сегодня, однако местная пресса несколько дней назад сообщала о череде ЧП в комплексе, где проживают русские рабочие.
Так, издание UNB 5 февраля сообщило, что рано утром в субботу скончались двое русских. Один из мужчин, 48-летний инженер, был госпитализирован в местную больницу около трёх ночи в субботу.
Спасти его не смогли, врачи констатировали смерть работника. По информации полиции, мужчина мог скончаться из-за спиртного.
"Мы подозреваем, он умер от чрезмерного употребления алкоголя", - заявил журналистам представитель полиции.
Ещё один мужчина, 59-летний монтажник, умер в ту же ночь, упав с лестницы.
Тела погибших будут репатриированы в Россию, сообщили в Бангладеш.
Впрочем, как оказалось, эта трагедия была не единственной. За несколько дней до этого умерли двое сотрудников, работавших на стройке, а 6 февраля в ЖК, где располагались русские, был найден мёртвым 45-летний сотрудник предприятия.
По версии бангладешских правоохранителей, расследование смертей будет продолжено, однако предварительно ничего подозрительного в указанных смертях нет.

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