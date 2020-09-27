"Мы подошли максимально близко": В Японии рассказали об историческом моменте на встрече с Путиным

Экс-председатель правительства Японии Синдзо Абэ рассказал изданию Nikkei о моменте, когда Токио и Москва были максимально близки к подписанию мирного договора.

Отметим, страны не прекращают обсуждение условий взаимовыгодного соглашения по результатам Второй мировой войны в течение уже нескольких десятков лет. Главным препятствием являются поползновения японских властей в сторону южных территорий Курильских островов.

По словам Абэ, он ощутил реальную возможность заключения исторической сделки с Россией в ходе переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Сингапуре в 2018 году.

"Мы подошли максимально близко", - подчеркнул бывший премьер.

Он добавил, что чувствовал готовность российского лидера наконец достичь соглашения ещё во время встречи в японском Нагато в 2016-м.

Тем не менее момент был упущен. По мнению Абэ, прогрессу в отношениях между странами помешало ухудшение российско-американского диалога на фоне событий на Украине.

Напомним, в период сингапурских переговоров японская пресса заявляла, что власти стран будто бы ведут консультации о возможной передаче Токио пары островов из состава Южных Курил. Эти сведения, однако, так и не получили официального подтверждения.