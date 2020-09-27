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"Мы подошли максимально близко": В Японии рассказали об историческом моменте на встрече с Путиным

27 сентября 2020, 03:00  •  11 • Политика
В Японии рассказали об историческом моменте на встрече с Владимиром Путиным. Речь о переговорах Президента РФ и экс-премьера Синдзо Абэ в Сингапуре в 2018 году. По словам последнего, именно тогда он ощутил возможность скорого подписания мирного соглашения с Москвой: "Мы подошли максимально близко".
Экс-председатель правительства Японии Синдзо Абэ рассказал изданию Nikkei о моменте, когда Токио и Москва были максимально близки к подписанию мирного договора.
Отметим, страны не прекращают обсуждение условий взаимовыгодного соглашения по результатам Второй мировой войны в течение уже нескольких десятков лет. Главным препятствием являются поползновения японских властей в сторону южных территорий Курильских островов.
По словам Абэ, он ощутил реальную возможность заключения исторической сделки с Россией в ходе переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Сингапуре в 2018 году.
"Мы подошли максимально близко", - подчеркнул бывший премьер.
Он добавил, что чувствовал готовность российского лидера наконец достичь соглашения ещё во время встречи в японском Нагато в 2016-м.
Тем не менее момент был упущен. По мнению Абэ, прогрессу в отношениях между странами помешало ухудшение российско-американского диалога на фоне событий на Украине.
Напомним, в период сингапурских переговоров японская пресса заявляла, что власти стран будто бы ведут консультации о возможной передаче Токио пары островов из состава Южных Курил. Эти сведения, однако, так и не получили официального подтверждения.

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