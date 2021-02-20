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"Мы поддерживаем": Посольство США похвалило Зеленского за санкции против Медведчука
20 февраля 2021, 21:20 • 29 • Политика
Посольство США в Киеве похвалило президента Украины Владимира Зеленского за санкции против лидера оппозиции Виктора Медведчука. "Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета", - отметили в диппредставительстве.
Так американское посольство отреагировало на санкции СНБО, которые были введены против лидера "Оппозиционной платформы - за жизнь!" Виктора Медведчука, его супруги и некоторых других представителей оппозиционной партии.
Иностранные дипломаты напомнили, что с 2014 года Медведчук находится под американскими санкциями за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины".
Скриншот:Twitter/@USEmbassyKyiv
Напомним, что накануне СНБО ввёл санкции против Медведчука и ряда других политиков на 3 года по обвинению в финансировании терроризма. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит санкции в действия. "Оппозиционная платформа" уже заявила, что санкции, введённые без суда и следствия, противоречат украинскому законодательству и Конституции. Теперь партия намерена добиваться импичмента Зеленского.
Киев часто обвиняет Медведчука в том, что он является пророссийским политиком, поскольку оппозиционер настойчиво требует начать восстанавливать отношения с Москвой. Кроме того, он неоднократно призывал Киев начать выполнять Минские соглашения, чтобы покончить с гражданской войной в Донбассе.
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