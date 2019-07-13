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"Мы под угрозой": Глава Минобороны Турции прямо объяснил Штатам, почему они покупают С-400

13 июля 2019, 14:54  •  162 • Политика
Главы Минобороны Турции и США провели переговоры по телефону. Турецкая сторона прямо рассказала, почему Турция покупает у России С-400. "Мы все еще под угрозой", - напоминает глава турецкого Минобороны.
Глава министерств обороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили поставку Анкаре российских ЗРК С-400. Переговоры прошли по телефону, передает турецкое военное ведомство.
Так, глава турецкого Минобороны объяснил своему американскому коллеге, что покупка российских систем является необходимостью.
"Турция по-прежнему находится под серьезной воздушной угрозой", - отметил он, правда, не уточнив, о какой именно угрозе идет речь.
По его словам, сейчас Анкара продолжает рассматривать и дальше американские предложения по покупке ПВО Patriot. Напомним, что Вашингтон предлагал Турции купить Patriot вместо С-400.
Причем американская сторона неоднократно прибегала к методам давления на Анкару, пыталась шантажировать и угрожать. Турецкая сторона неоднократно заявляла, что отказываться от закупки российских ЗРК не намерена.
Отметим, что покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал, когда Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. При этом США угрожали Анкаре задержкой или вообще отменой поставок новейших истребителей F-35. Но Турция отказалась разрывать контракт.
С-400 "Триумф" предназначены для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, а также наземных объектов. Дальность действия комплексов достигает 400 километров, они способны поражать цели на высоте до 30 километров.

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