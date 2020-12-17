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"Мы по вам скучать не будем": Россия и Китай намекнули Германии, что членства в ООН ей не видать

17 декабря 2020, 21:50  •  279 • Политика
Россия и Китай прозрачно намекнули Германии, что постоянного членства в ООН ей не видать. Российский дипломат ответил на критику немецкого коллеги: "Мы по вам скучать не будем".
Скандал разгорелся во время заседания Совбеза ООН, где обсуждалась ситуация в Сирии. Германия раскритиковала Россию и Китай за то, что они ограничивают поставку гумпомощи, которую Берлин направляет в арабскую республику через соседние страны.
Россия ранее уже заявляла о том, что всю гуманитарную помощь необходимо направлять через территорию Сирии, а не через соседние страны. Однако это уязвляет гордость западных стран, которые по-прежнему отказываются признавать легитимность президента САР Башара Асада, являющегося законно избранным лидером страны.
Представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген заявил, что решение России и Китая наложить вето на резолюцию, которая позволяет задействовать дополнительный пограничный пункт пропуска для передачи гумпомощи, "чрезвычайно циничное". Он также обвинил Москву в том, что она якобы "бросает жителей Сирии умирать", пишет "ИноСМИ" со ссылкой на немецкое издание Der Tagesspiegel.
Заместитель российского представителя в ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, отметил, что сирийцев бросила умирать именно Германия, которая вместе с другими западными странами продолжает разжигать гражданскую войну в этой стране.
Мы не будем скучать по вам, - добавил дипломат, намекая на то, что Германия потеряет статус временного члена Совбеза ООН в конце года.
Он также заметил, что многие страны, которые ранее выступали за включение Германии в список постоянных членов СБ ООН, теперь уже сомневаются в этом. Представитель Китая, в свою очередь, заявил, что путь Берлина к постоянному членству в международной организации "будет трудным".
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