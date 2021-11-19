Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

"Мы по-прежнему "комми": Соловьёв высмеял борьбу с "красной угрозой" в США

19 ноября 2021, 15:05  •  119 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял борьбу с "красной угрозой", которая продолжается в США, несмотря на то что дни противостояния с СССР остались далеко позади. "Мы по-прежнему "комми", - отметил он.
Так журналист прокомментировал недавнее собеседование уроженки СССР и выпускницы МГУ Сауле Омаровой в сенате. Специалист в области регулирования финансовых институтов, банковском праве, международных и корпоративных финансах была выдвинута президентом США Джо Байденом на должность руководителя управления валютного контроля американского Минфина.
При этом Соловьёв обратил внимание, что разговор с сенаторами больше напоминает допрос. Парламентарии, намекая на советское прошлое Омаровой, уточнили, как правильно её называть, "профессор" или "товарищ".
Протеже Байдена ответила, что не является коммунисткой, никогда не поддерживала эту идеологию и вообще не выбирала, где ей родиться. Тогда сенатор Кеннеди напомнил "допрашиваемой", что она некогда состояла в "организации юных коммунистов" (видимо, подразумевается Всесоюзная пионерская организация) и в комсомоле. Омарова в ответ сказала, что в этих организациях в СССР состояли практически все, кто подходил по возрасту.
Американский сенатор не стал сдаваться и спросил: "Вы вышли из него? Вы писали заявление о выходе?"
Соловьёв отметил, что весь этот диалог показывает, что эпоха маккартизма и охоты на ведьм в США не кончилась.
Мы для них по-прежнему "комми", "красная угроза", "империя зла"? Да и оправдания допрашиваемой выглядят печально. Поливая свою бывшую Родину грязью, своей всё равно для этого американца стать не удастся,
- пишет телеведущий в Telegram.

Скриншот:Telegram/СОЛОВЬЁВ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





119
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 04:00
Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая: Проблемы с углём грозят Зеленскому импичментом
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 15:00
Уже без шуток: От России требуют неисполнимого - покаяния по Донбассу
14 ноября 2021, 09:05
Настоящая причина "атаки мигрантов"
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
14 ноября 2021, 23:05
Переброску американских военных на Украину раскрыли случайной фразой
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.