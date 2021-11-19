"Мы по-прежнему "комми": Соловьёв высмеял борьбу с "красной угрозой" в США

Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял борьбу с "красной угрозой", которая продолжается в США, несмотря на то что дни противостояния с СССР остались далеко позади. "Мы по-прежнему "комми", - отметил он.

Так журналист прокомментировал недавнее собеседование уроженки СССР и выпускницы МГУ Сауле Омаровой в сенате. Специалист в области регулирования финансовых институтов, банковском праве, международных и корпоративных финансах была выдвинута президентом США Джо Байденом на должность руководителя управления валютного контроля американского Минфина.

При этом Соловьёв обратил внимание, что разговор с сенаторами больше напоминает допрос. Парламентарии, намекая на советское прошлое Омаровой, уточнили, как правильно её называть, "профессор" или "товарищ".

Протеже Байдена ответила, что не является коммунисткой, никогда не поддерживала эту идеологию и вообще не выбирала, где ей родиться. Тогда сенатор Кеннеди напомнил "допрашиваемой", что она некогда состояла в "организации юных коммунистов" (видимо, подразумевается Всесоюзная пионерская организация) и в комсомоле. Омарова в ответ сказала, что в этих организациях в СССР состояли практически все, кто подходил по возрасту.

Американский сенатор не стал сдаваться и спросил: "Вы вышли из него? Вы писали заявление о выходе?"

Соловьёв отметил, что весь этот диалог показывает, что эпоха маккартизма и охоты на ведьм в США не кончилась.

Мы для них по-прежнему "комми", "красная угроза", "империя зла"? Да и оправдания допрашиваемой выглядят печально. Поливая свою бывшую Родину грязью, своей всё равно для этого американца стать не удастся,

- пишет телеведущий в Telegram.