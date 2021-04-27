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"Мы плевали на русских": Баранец рассказал, как США относятся к Северному морскому пути

27 апреля 2021, 23:40  •  121 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал, как США относятся к Северному морскому пути. По его словам, американцы не признают других правил, кроме тех, что они устанавливают сами: "Мы плевали на русских".
Власти США ясно дают понять, что не собираются считаться с Россией и её проектом по освоению нового судоходного маршрута. И это несмотря на то, что большая часть Северного морского пути проходит в территориальных водах России.
Какая позиция у США? А мы плевали на то, что русские хотят утвердить там международные правила при проходе судов. Мы как ходили, так и будем ходить, - отметил эксперт, выступая в YouTube-программе "Соловьёв live".
Он обратил внимание, что американцы уже посадили на Аляске самолёт, который будет прикрывать с воздуха корабли, идущие по Северному морскому пути. То есть военное руководство США на полном серьёзе собирается вторгаться в воздушное пространство России.
Отметим, что Москва уделяет много внимания Северному морскому пути. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Росатому подготовить до 15 июня тарифы на проводку судов по Северному морскому пути. СМП должен стать главной морской артерией в Арктике. Он соединяет европейские и дальневосточные порты.

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