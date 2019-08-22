"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями": Захарова подтвердила сбор СБ ООН по ракетам США в Азии

По ее словам, заседание Совета Безопасности ООН созывается 22 августа. Основанием российского запроса было озвученное США намерение разместить ракеты средней дальности в АТР, пояснила Захарова в ходе брифинга.

"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями с коллегами и высоким представителем Генерального секретаря ООН", - отметила Захарова.

Напомним, 19 августа Пентагон объявил об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования Tomahawk в неядерном оснащении, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по параметру дальности.