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"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями": Захарова подтвердила сбор СБ ООН по ракетам США в Азии
22 августа 2019, 16:54 • 69 • Политика
Россия и Китай запросили брифинг Совета Безопасности ООН из-за намерений США разработать и развернуть ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, заседание Совета Безопасности ООН созывается 22 августа. Основанием российского запроса было озвученное США намерение разместить ракеты средней дальности в АТР, пояснила Захарова в ходе брифинга.
"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями с коллегами и высоким представителем Генерального секретаря ООН", - отметила Захарова.
Напомним, 19 августа Пентагон объявил об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования Tomahawk в неядерном оснащении, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по параметру дальности.
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