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"Мы отстаем": Генерал НАТО признал, что Альянс не может тягаться с Россией в Арктике

09 марта 2018, 01:54  •  137 • Политика
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти заявил, что военный потенциал Североатлантического Альянса в Арктике недостаточен, чтобы противостоять России.
Кёртис Скапарротти, американский генерал, осуществляющий непосредственное руководство войсками Североатлантического Альянса на европейском континенте, сетует на то, что представляемый им военный блок существенно уступает России по потенциалу в Арктическом регионе. Так, в ответ на вопрос, есть ли у НАТО возможность потягаться с Россией в Арктике, генерал заявил: "Мы отстаем".
Генерал признал, что уже в ближайшие несколько лет Россия получит возможность осуществлять контроль за пролегающим через арктические воды Северным морским путем. При этом Скапарротти по каким-то причинам не верит в искренность заявлений российского военно-политического руководства о том, что, развивая проходящие вдоль их северных берегов торговые линии, они хотят обеспечить экономическое благополучие собственной страны и всей Арктики.
По мнению натовского военачальника, в планах русских милитаризировать Арктику. Именно такую позицию он озвучил на недавних слушаньях в Сенате США.
"Мы за этим внимательно следим на предмет милитаризации Арктики", - цитирует его слова РИА Новости.

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