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"Мы открыты, остальное - ваше право" - Спикер Госдумы ответил на бойкот деятельности палаты
22 марта 2018, 14:54 • 54 • Политика
Володин отреагировал на бойкот Госдумы со стороны ряда средств массовой информации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение ряда средств массовой информации об отказе от освещения деятельности нижней палаты парламента. Напомним, решение журналисты некоторых изданий связали с бойкотом депутата Леонида Слуцкого. Володин подчеркивает, что подобные инициативы целиком и полностью в зоне ответственности самих СМИ.
В общем и целом, Государственная дума намерена продолжать открытую работу с журналистами на известных принципах свободы слова и открытости, резюмирует Володин.
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