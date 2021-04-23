"Мы оставляем за собой право": Псаки рассказала, что может спровоцировать новые санкции

Власти США "оставляют за собой право" вводить против России дальнейшие санкции. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что может спровоцировать новые ограничения.

По её словам, принципиальным вопросом для Вашингтона остаётся благополучие оппозиционного блогера Алексея Навального, который в настоящий момент отбывает тюремный срок в России. Псаки подчеркнула, что эта тема уже поднималась во время телефонного разговора советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу, - отметила пресс-секретарь Белого дома, общаясь с журналистами.

При этом она ушла от ответа на вопрос о возможных санкциях в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Псаки заявила, что ей пока нечего сказать по этому поводу, кроме того, что Вашингтон по-прежнему считает "эту сделку плохой".

Напомним, что западные страны неустанно следят за состоянием Алексея Навального, который попал в тюрьму после того, как ему заменили условное наказание на реальное из-за игнорирования предписаний суда. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель даже приезжал в Москву, чтобы уговорить власти вмешаться в судебную систему и освободить осуждённого блогера, однако уехал ни с чем. Ситуация с Навальным стала поводом для введения против России очередного пакета санкций от ЕС.