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"Мы остановили кровопролитие": Путин рассказал, сколько мирных жителей погибло в Карабахе

14 ноября 2020, 09:55  •  64 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, сколько мирных жителей погибло в Нагорном Карабахе за тот относительно короткий промежуток времени, что шли бои. Он подчеркнул: "Мы остановили кровопролитие и стабилизировали ситуацию".
По словам главы государства, за время обострения конфликта в регионе погибло свыше 4000 мирных жителей, ещё 8000 получили ранения. Каковы были при этом военные потери с обеих сторон, не уточняется.
Принятое 9 ноября трёхстороннее заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию, - отметил Путин, выступая на совещании по гуманитарным вопросам в Карабахе.
Напомним, что ранее президент России распорядился создать гуманитарный центр по оказанию помощи жителям Карабаха. Предполагается, что данная структура будет оказывать Еревану и Баку содействие в возвращении беженцев и восстановлении разрушенной инфраструктуры.
На днях Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Ереван уступил часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Россия ввела в регион миротворцев, чтобы предотвратить повторение подобных стычек в будущем. Кроме того, стороны договорились создать в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за соблюдением перемирия.

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