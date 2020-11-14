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"Мы остановили кровопролитие": Путин рассказал, сколько мирных жителей погибло в Карабахе
14 ноября 2020, 09:55 • 64 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, сколько мирных жителей погибло в Нагорном Карабахе за тот относительно короткий промежуток времени, что шли бои. Он подчеркнул: "Мы остановили кровопролитие и стабилизировали ситуацию".
По словам главы государства, за время обострения конфликта в регионе погибло свыше 4000 мирных жителей, ещё 8000 получили ранения. Каковы были при этом военные потери с обеих сторон, не уточняется.
Напомним, что ранее президент России распорядился создать гуманитарный центр по оказанию помощи жителям Карабаха. Предполагается, что данная структура будет оказывать Еревану и Баку содействие в возвращении беженцев и восстановлении разрушенной инфраструктуры.
На днях Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Ереван уступил часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Россия ввела в регион миротворцев, чтобы предотвратить повторение подобных стычек в будущем. Кроме того, стороны договорились создать в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за соблюдением перемирия.
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