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"Мы ощущаем ответственность": Германия хочет сохранить украинский транзит на десятилетия

02 июля 2021, 22:05  •  63 • Политика
Власти Германии хотят сохранить транзит газа через Украину на десятилетия вперёд, а не на 2-3 года. В Берлине говорят: "Мы ощущаем ответственность".
С таким заявлением выступил министр финансов ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи со своей американской коллегой Джанет Йеллен.
Германия уже действует в этом направлении. Мы усердно работаем, чтобы соглашение по транзиту газа между Украиной и Россией было продлено. И мы ощущаем ответственность за транзит газа через Украину, - пояснил он телеканалу Bloomberg TV.
Напомним, что Россия почти завершила строительство газопровода "Северный поток - 2", который проходит в обход Украины и делает бессмысленным транзит топлива через эту страну.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва будет поставлять газ через Украину по крайней мере до тех пор, пока не истечёт срок контракта, однако он не понимает, почему Европа возлагает на Россию обязанность заниматься благотворительностью и кормить Украину, которая открыто называет своего соседа врагом. Глава государства неоднократно отмечал, что "Северный поток - 2" - это коммерческий проект. А вот требования сохранить транзит носят сугубо политический характер.
Отметим, что сохранение транзита увеличит цену для европейских покупателей за счёт наличия посредника.

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