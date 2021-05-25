"Мы опасаемся": Nexta заставила работать на себя полицию Польши

Основатель телеграм-канала Nexta Степан Путило рассказал об угрозах, которые поступали и поступают в адрес его и его соратников по оппозиционной деятельности. Он упомянул, что на авторов постов теперь работает и полиция Польши. "Мы опасаемся", - признался мужчина.

В Минске задержан бывший главный редактор Nexta Роман Протасевич. После этого, по словам Путило, ему и другим сотрудникам "редакции" поступило "множество угроз". В сообщениях якобы содержался призыв бояться. Причём расправиться с оппозиционерами могут даже не в Белоруссии – стране, против которой они вели террористическую деятельность – а на месте, то есть в Европе.

Такие угрозы поступали и раньше, начавшись в августе прошлого года. Именно тогда через телеграм-канал координировались несанкционированные акции протеста, разглашались личные данные силовиков, выдвигались обвинения против законно избранного президента Александра Лукашенко.

На данный момент авторы канала стараются минимизировать риски, добавил Путило.

"У нас есть полиция под офисом, у нас есть экстренные номера, и обо всем подозрительном мы сразу сообщаем в полицию Польши. Поэтому мы чувствуем себя, в принципе, в безопасности и продолжаем наше дело, дело всей нашей жизни", - рассказал он в интервью РБК.