Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Савченко, Порошенко, Путин и хотелки Киева (Руслан Осташко)
Посольство РФ потребовало от США предоставить доказательства "незаконных действи...
Трампу запрещают звонить Путину (РАКЕТА.News)
Какой будет Россия через шесть лет
Главная / Политика

"Мы одна община": Президент Эстонии выступит с речью на русском языке

22 марта 2018, 08:24  •  113 • Политика
Президент Эстонии неожиданно проведет пресс-конференцию на русском языке и расскажет про успехи человека в современном обществе.
Сегодня эстонские СМИ распространяют информацию о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступит "специально для русскоязычного населения страны".
По данным Sputnik Эстония, Кальюлайд даст пресс-конференцию полностью на русском языке. Мероприятие пройдет уже в эту субботу, 24 марта, в Таллине.
Сообщается, что Кальюлайд выступит с речью о том, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе. Для тех, кто не понимает русский язык, будут эстонские субтитры.
Ранее сообщалось, что Керсти Кальюлайд заявляла, что русские и эстонцы являются одной общиной. Кальюлайд уже неоднократно призывала теснее общаться всех вместе и не акцентировать внимание на отличиях народов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

113
Источник
Похожие новости
21 марта 2018, 20:39
Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство РФ и Великобритании
21 марта 2018, 23:54
Захарова: публикации об уходе Лаврова с поста главы МИД РФ похожи на "подброшенную дезу"
22 марта 2018, 01:54
МИД России призвал Британию оторваться от русофобии и "островного мышления"

Загрузка...
21 марта 2018, 16:09
Не надо истерик: МИД Польши призвал к прагматичным отношениям с Россией
22 марта 2018, 01:54
Экс-ставленник Обамы заявил, что Трамп боится Путина
21 марта 2018, 10:54
Совфед призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить Киев за срыв российских выборов на Украине
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
22 марта 2018, 06:24
Посольство РФ потребовало от США предоставить доказательства "незаконных действий" Ро...
22 марта 2018, 00:36
За бойкот выборов в Kpымy выгнали из больницы
22 марта 2018, 01:40
«Альянс прерывает паузу»: о чём будут говорить глава Генштаба ВС РФ и командующий сил...
22 марта 2018, 04:24
«Окончательное превращение нашей страны в самостоятельный центр меняющегося миропоряд...
22 марта 2018, 01:39
«Положение катастрофическое»: что принесли Украине четыре года ассоциации с ЕС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 13:54
Почему Англия до истерики боится российского расследования её обвинений
20 марта 2018, 10:54
США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить
21 марта 2018, 09:39
«Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки
16 марта 2018, 19:09
Меркель пошла на попятную в обвинении России
19 марта 2018, 08:54
Почему авианосцы США остались на базах?
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
19 марта 2018, 08:54
Новое столкновение у Евфрата заставило А-50У действовать. США претендуют на «Хушамский карман» и юг Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.