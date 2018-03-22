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"Мы одна община": Президент Эстонии выступит с речью на русском языке
22 марта 2018, 08:24 • 113 • Политика
Президент Эстонии неожиданно проведет пресс-конференцию на русском языке и расскажет про успехи человека в современном обществе.
Сегодня эстонские СМИ распространяют информацию о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступит "специально для русскоязычного населения страны".
По данным Sputnik Эстония, Кальюлайд даст пресс-конференцию полностью на русском языке. Мероприятие пройдет уже в эту субботу, 24 марта, в Таллине.
Сообщается, что Кальюлайд выступит с речью о том, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе. Для тех, кто не понимает русский язык, будут эстонские субтитры.
Ранее сообщалось, что Керсти Кальюлайд заявляла, что русские и эстонцы являются одной общиной. Кальюлайд уже неоднократно призывала теснее общаться всех вместе и не акцентировать внимание на отличиях народов.
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