"Мы очень рады этому": Помпео хочет как можно быстрее заморозить ядерный арсенал России

Руководитель американского внешнеполитического ведомства в среду заявил, что Москва согласна временно заморозить свой ядерный арсенал, чтобы продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год.

Готовность российской стороны накануне подтвердило Министерство иностранных дел РФ. Москва заявила, что согласна заморозить ядерный арсенал, если Вашингтон тоже пойдёт на этот шаг и если не будет предъявлять дополнительных условий.

Мы очень рады этому. Но нам нужно убедиться в том, что переговорщики от США и России как можно скорее встретятся, чтобы продолжить добиваться прогресса и окончательно оформить соглашение, - отметил в свою очередь Помпео, выступая перед журналистами.

Напомним, что срок СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Некоторые эксперты высказывали опасения, что американцы не станут продлевать соглашение, поскольку президент США Дональд Трамп весь свой президентский срок пытался избавиться от международных обязательств, ограничивающих гонку вооружения. Вашингтон уже в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по открытому небу (ДОН).