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"Мы очень рады этому": Помпео хочет как можно быстрее заморозить ядерный арсенал России
22 октября 2020, 12:40 • 110 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он чрезвычайно рад готовности Москвы заморозить свой ядерный арсенал ради продления СНВ-3. Глава Госдепартамента хочет как можно быстрее закрепить соглашение на бумаге.
Руководитель американского внешнеполитического ведомства в среду заявил, что Москва согласна временно заморозить свой ядерный арсенал, чтобы продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год.
Готовность российской стороны накануне подтвердило Министерство иностранных дел РФ. Москва заявила, что согласна заморозить ядерный арсенал, если Вашингтон тоже пойдёт на этот шаг и если не будет предъявлять дополнительных условий.
Напомним, что срок СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Некоторые эксперты высказывали опасения, что американцы не станут продлевать соглашение, поскольку президент США Дональд Трамп весь свой президентский срок пытался избавиться от международных обязательств, ограничивающих гонку вооружения. Вашингтон уже в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по открытому небу (ДОН).
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