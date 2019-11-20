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"Мы обязаны отстаивать интересы своих стран": Медведев - о компромиссах и трудностях интеграции с Белоруссией

20 ноября 2019, 17:39  •  18 • В мире
8 декабря исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. К этой дате власти обеих стран надеются достичь общего согласия по вопросам интеграции. "Мы обязаны отстаивать интересы своих стран", - заявил журналистам глава правительства России Дмитрий Медведев.
По словам российского премьер-министра, к этой дате стороны постараются свести общий набор решений главных вопросов, подвести итоги проведённой работы.
"Я пока ещё не могу сказать, что в итоге будет результатом этой работы, но уверен, что мы способны практически по абсолютному большинству дорожных карт (по интеграции - ред.) достигнуть какого-то консенсуса, который будет добротной основой для обсуждения президентами двух стран. Ну а дальше это, соответственно, будет уже их решением", - заявил Медведев по итогам российско-белорусских переговоров во вторник.
По мнению главы правительства России, чтобы не поставить под удар сам процесс интеграции, необходимо идти на компромиссы. Несмотря на длительные переговоры и обсуждения, некоторые разногласия между сторонами всё ещё остались. Часть из них можно назвать чисто техническими, а некоторые требуют разрешения на уровне президентов двух стран.
Тем не менее глава правительства России выразил благодарность Минску за стремление решать все возникающие вопросы, нередко довольно сложные, в партнёрском ключе.
"Это всегда нелегко с учётом того, что мы обязаны безусловно отстаивать национальные интересы наших стран", - сказал Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом.
По мнению премьер-министра России, очень важно суметь без эмоций подойти к решению самых спорных вопросов, в том числе и о границах суверенитета двух стран.
Дмитрий Медведев отметил, что необходимо "понизить градус риторики", а все существующие вопросы, которые имеют "фундаментальное значение для граждан обеих стран", надо обсуждать в спокойном и прагматическом ключе. Прежде всего речь идёт о вопросах экономического и социального плана.
Проходившее 19 ноября заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии длилось семь часов. Говоря о результате совместной работы, глава правительства заявил, что значительная часть дорожных карт по интеграции двух стран согласована.
Напомним, к концу первой декады ноября Россия и Белоруссия согласовали около половины дорожных карт по экономической интеграции. На сей раз перед профильными ведомствами наших стран поставлены жёсткие и конкретные сроки. Все дорожные карты должны быть представлены Владимиру Путину и Александру Лукашенко не позднее 1 декабря этого года - так, чтобы к 8 декабря, то есть к 20-летию договора "О создании Союзного государства", конкретные задачи экономической интеграции были окончательно утверждены.
Особые сложности на пути экономической интеграции касаются вопроса унификации налогового законодательства. Дело в том, что на протяжении двух десятилетий налоговые системы России и Белоруссии развивались совершенно по-разному, однако полноценная экономическая интеграция без их объединения попросту невозможна.
При этом Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства, принятая Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом 6 сентября нынешнего года, предусматривает введение единого налогового кодекса уже через полтора года - к 1 апреля 2021 года. Однако у Минска здесь существует множество амбиций и возражений. К примеру, 1 ноября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович провозглашал:
"Вопрос, который связан с налоговым суверенитетом, для нас решён давным-давно. Отказываться от налогового суверенитета страна не будет, по крайней мере в одностороннем порядке".
Для России же введение единого налогового законодательства имеет принципиальное значение. Только при таком условии наше правительство готово предоставить белорусам компенсацию за потенциальные потери от налогового манёвра.
Некоторые отечественные специалисты и чиновники полагают, что тут может быть предложен целый веер решений - от принятия не идентичных, но очень близких и взаимно прозрачных налоговых кодексов до серии подвижек и компромиссов с обеих сторон. Однако и в Москве, и в Минске многие сомневаются, что два разных кодекса способны решить проблему и в частности подвигнуть правительство России на выплату компенсаций.

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