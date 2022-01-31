"Мы обязаны их защищать": В Госдуме высказались за поставки оружия в Донбасс

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий поддержал главу ЛНР Леонида Пасечника, который сказал о потребности Донбасса в поставках русского вооружения. Депутат заявил, что Россия обязана защитить мирное население ДНР и ЛНР.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сегодня предложил отрезвить Киев и его пособников в лице боевиков ВСУ, которые воюют против мирного населения Донбасса. Он считает, что защитникам народных республик помогли бы поставки из России различных видов оружия.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий полностью поддержал Леонида Пасечника.

Всё, что происходит сегодня в районе Донбасса, в зоне разграничения между Луганской народной республикой и Донецкой республикой, а с другой стороны - фашисты из "Правого сектора"* и частные военные компании, которые прибыли за большие деньги только лишь с одной целью - убивать мирное население,

- подчеркнул депутат в беседе с Царьградом.

Он добавил, что НАТО и США каждый день присылают самолёты с вооружением, чтобы максимально насытить украинскую армию. А потому нужно помочь военным Донбасса, чтобы у них не было страха перед нападением.

"Учитывая, что на данных территориях около миллиона граждан Российской Федерации, мы их обязаны защищать", - жёстко заявил Водолацкий.

* "Правый сектор" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.