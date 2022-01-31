Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как готовили покушение на Владимира Путина
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
Главная / Политика

"Мы обязаны их защищать": В Госдуме высказались за поставки оружия в Донбасс

31 января 2022, 13:30  •  276 • Политика
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий поддержал главу ЛНР Леонида Пасечника, который сказал о потребности Донбасса в поставках русского вооружения. Депутат заявил, что Россия обязана защитить мирное население ДНР и ЛНР.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сегодня предложил отрезвить Киев и его пособников в лице боевиков ВСУ, которые воюют против мирного населения Донбасса. Он считает, что защитникам народных республик помогли бы поставки из России различных видов оружия.
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий полностью поддержал Леонида Пасечника.
Всё, что происходит сегодня в районе Донбасса, в зоне разграничения между Луганской народной республикой и Донецкой республикой, а с другой стороны - фашисты из "Правого сектора"* и частные военные компании, которые прибыли за большие деньги только лишь с одной целью - убивать мирное население,
- подчеркнул депутат в беседе с Царьградом.
Он добавил, что НАТО и США каждый день присылают самолёты с вооружением, чтобы максимально насытить украинскую армию. А потому нужно помочь военным Донбасса, чтобы у них не было страха перед нападением.
"Учитывая, что на данных территориях около миллиона граждан Российской Федерации, мы их обязаны защищать", - жёстко заявил Водолацкий.
* "Правый сектор" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


276
Источник
Похожие новости
31 января 2022, 00:05
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
31 января 2022, 07:40
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоатома" напугало депутата Рады
31 января 2022, 01:50
Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат
31 января 2022, 00:05
"Это единственный подход": Глава МИД Украины захотел "взаимодействия" с Россией
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
31 января 2022, 01:50
Агрессия Британии против России поставила Европу на грань раскола - FT
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2022, 00:05
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступило с заявлением
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
25 января 2022, 14:35
Козак готовит пренеприятный факт о ВСУ для "Нормандской четвёрки"
29 января 2022, 23:35
Киев проговорился о ловушке для России: "Ранее об этом даже боялись заводить разговор"
26 января 2022, 06:20
Расследование о биологических экспериментах США в Украине
24 января 2022, 15:50
Россия не потерпит: Глава делегации дал ответ провокаторам в ПАСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.