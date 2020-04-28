Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
The Washington Post: Мы поняли, почему Путина обожает весь мир
Главная / Политика

"Мы обязаны действовать на опережение": Путин озвучил новые поручения правительству

28 апреля 2020, 22:10  •  95 • Политика
Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России озвучил новые поручения правительству. "Мы обязаны действовать на опережение", - подчеркнул он.
Правительство России, Роспотребнадзор при взаимодействии с рабочей группой государственного совета должны к 5 мая подготовить список рекомендаций, позволяющих последовательно выйти из режимов ограничений. Этот выход будет поэтапным и начнётся с 12 мая. Владимир Путин подчеркнул, что многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации и её прогноза.
Президент попросил правительство, а также регионы страны и бизнес начать подготовку общенационального плана действий, который позволит нормализовать деловую жизнь, восстановить занятость, доходы граждан и приведёт к росту экономики. Путин подчеркнул, что эта работа должна быть начата немедленно.
На совещании подчёркивалось, что стране удалось многое сделать для сдерживания распространения коронавируса, но ситуация по-прежнему остаётся очень сложной. Дефицит техники, расходных материалов, средств индивидуальной защиты сохраняется. Президент поручил правительству и Минпромторгу приложить усилия, чтобы производство наращивалось ежедневно.
"Прошу обеспечить жёсткий, постоянный контроль за исполнением таких планов, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса", – произнёс Владимир Путин.
Министерству здравоохранения он поручил вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране в целом, и в каждом субъекте Российской Федерации.
"Необходимо актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день. Мы обязаны действовать на опережение", - сделал акцент российский лидер.
Он попросил разворачивать дополнительные специализированные койки в тех регионах, где уже созданного резерва может не хватить. Президент подчеркнул, что следует иметь в виду любой сценарий развития ситуации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
28 апреля 2020, 10:40
«Ты кто такой вообще?» Постпред РФ в ООН жёстко поставил на место косовского министра
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской львицы" проверят на конфликт интересов
28 апреля 2020, 00:10
СМИ: поведение Асада вызывает недовольство в Кремле
28 апреля 2020, 15:10
Европе соврали о коронавирусе: На важные нюансы при вскрытии трупов указал Эдигер
28 апреля 2020, 01:10
Изящная выволочка министров от Путина: "Сказал о проблеме номер два, не называя проблему номер один"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
28 апреля 2020, 10:43
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на Донбасс...
28 апреля 2020, 10:40
«Ты кто такой вообще?» Постпред РФ в ООН жёстко поставил на место косовского министра
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской льв...
28 апреля 2020, 07:10
«Начавшиеся бунты в регионах могут разорвать Украину» – СБУшник
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2020, 09:10
Зря брали деньги у Китая. Как хоронят "Пояс и путь"
25 апреля 2020, 08:01
Путин оскорбил Обаму, Навального и Францию! Три раза!
23 апреля 2020, 02:10
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
27 апреля 2020, 09:38
Вспышка и бунт по всей стране: Как закончится карантин
27 апреля 2020, 16:10
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сатановский написал о беде Зеленского
23 апреля 2020, 06:10
Лидер нации болен: назван новый хозяин ядерного чемодана (Telegram. Обзор)
22 апреля 2020, 01:10
Америке есть что скрывать. Онищенко объяснил "возню" с биолабораториями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.