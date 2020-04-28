"Мы обязаны действовать на опережение": Путин озвучил новые поручения правительству

Правительство России, Роспотребнадзор при взаимодействии с рабочей группой государственного совета должны к 5 мая подготовить список рекомендаций, позволяющих последовательно выйти из режимов ограничений. Этот выход будет поэтапным и начнётся с 12 мая. Владимир Путин подчеркнул, что многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации и её прогноза.

Президент попросил правительство, а также регионы страны и бизнес начать подготовку общенационального плана действий, который позволит нормализовать деловую жизнь, восстановить занятость, доходы граждан и приведёт к росту экономики. Путин подчеркнул, что эта работа должна быть начата немедленно.

На совещании подчёркивалось, что стране удалось многое сделать для сдерживания распространения коронавируса, но ситуация по-прежнему остаётся очень сложной. Дефицит техники, расходных материалов, средств индивидуальной защиты сохраняется. Президент поручил правительству и Минпромторгу приложить усилия, чтобы производство наращивалось ежедневно.

"Прошу обеспечить жёсткий, постоянный контроль за исполнением таких планов, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса", – произнёс Владимир Путин.

Министерству здравоохранения он поручил вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране в целом, и в каждом субъекте Российской Федерации.

"Необходимо актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день. Мы обязаны действовать на опережение", - сделал акцент российский лидер.

Он попросил разворачивать дополнительные специализированные койки в тех регионах, где уже созданного резерва может не хватить. Президент подчеркнул, что следует иметь в виду любой сценарий развития ситуации.