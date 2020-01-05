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"Мы объявляем джихад и мобилизацию": Маршал Хафтар готовится к наступлению иностранных войск

05 января 2020, 02:24  •  52 • В мире
Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар выступил с заявлением о всеобщей мобилизации в связи с угрозой наступления иностранных войск. "Мы объявляем джихад и мобилизацию", - сказал маршал.
В среду, 2 января, турецкий парламент ответил согласием на просьбу правительства Триполи о военной помощи на фоне наступления национальной армии Ливии под управлением Халифы Хафтара на ливийскую столицу.
Триполи просил оказать "воздушную, наземную и морскую военную поддержку". Турция на первом этапе отправляет в соседнюю страну своих военных инструкторов, а затем и системы ПВО.
Сообщение об этом вызвало вполне ожидаемую реакцию у командующего национальной ливийской армией.
"Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам", - цитирует "РИА Новости" видеообращение 76-летнего Халифы Хафтара к ливийцам.
Напомним, президент Турции не раз выражал готовность отправить войска в Ливию, если получит соответствующее приглашение от ПНС. И в конце декабря 2019 года правительство обратилось к Анкаре с просьбой о помощи. Причиной стало наступление войск Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи восемь лет назад в Ливии царит двоевластие. Восточная часть страны находится под контролем избранного народом парламента, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия. С другой стороны, в столице Ливии Триполи есть установленное при активной поддержке ООН и ЕС так называемое Правительство национального согласия. Его главным образом поддерживает Турция.

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