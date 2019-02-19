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"Мы обсуждали это сегодня": Могерини ответила Трампу на просьбу забрать 800 членов ИГ
19 февраля 2019, 02:09 • 61 • Политика
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что вопрос возвращения на родину граждан стран ЕС, уехавших воевать на Ближний Восток на стороне террористов, активно обсуждается в Брюсселе. Эти дискуссия проходят "вне зависимости от просьб президента США", потребовавшего страны Евросоюза забрать 800 боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", захваченных американцами в Сирии и Ираке.
По словам Могерини, данный вопрос обсуждался сегодня, в этот понедельник. Дискуссии велись и прежде того.
"Мы обсуждали это сегодня, и это не первое подобное обсуждение", — сказала чиновница ЕС.
В любом случае решение о том, следует ли пускать или нет на свою территорию возвращающихся из Сирии боевиков, находится в зоне ответственности каждой конкретной страны ЕС. Брюссель не может принять коллективное решение по этой проблеме.
"Это остается в компетенции каждой отдельной страны", — сказала Могерини.
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