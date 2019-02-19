"Мы обсуждали это сегодня": Могерини ответила Трампу на просьбу забрать 800 членов ИГ

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что вопрос возвращения на родину граждан стран ЕС, уехавших воевать на Ближний Восток на стороне террористов, активно обсуждается в Брюсселе. Эти дискуссия проходят "вне зависимости от просьб президента США", потребовавшего страны Евросоюза забрать 800 боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", захваченных американцами в Сирии и Ираке.

По словам Могерини, данный вопрос обсуждался сегодня, в этот понедельник. Дискуссии велись и прежде того.

"Мы обсуждали это сегодня, и это не первое подобное обсуждение", — сказала чиновница ЕС.

В любом случае решение о том, следует ли пускать или нет на свою территорию возвращающихся из Сирии боевиков, находится в зоне ответственности каждой конкретной страны ЕС. Брюссель не может принять коллективное решение по этой проблеме.

"Это остается в компетенции каждой отдельной страны", — сказала Могерини.