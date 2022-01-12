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"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве Казахстана и его цитаты

12 января 2022, 01:25  •  40 • Политика
В Казахстане министром информации назначили националиста, который презирает Россию и русских. "Мы обогнали русню опять! Прощай, немытая рассия!" - гласит одна из его скандальных цитат.
Новым главой Министерства информации и общественного развития Казахстана стал скандально известный националист Аскар Умаров. Он является ярым противником русского языка и вообще всего русского, а также ярым поборником вытеснения русских СМИ из Казахстана.
Важно подчеркнуть, что место главы Министерства информации - это не какая-то проходная должность. Министр информации и общественного развития, по сути, определяет идеологический вектор развития государства. И на эту должность назначили человека, который позволяет себе следующие фразы.
Мы обогнали русню опять! Прощай, немытая рассия!
- гласит одна из самых скандально известных цитат Аскара Умарова.
Не нравится ему и празднование Дня Победы в Казахстане. По мнению политика-националиста, Великая Отечественная война - это якобы чужая война, в которую втянули Казахстан.
Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?
- заявил он о праздновании 9 Мая.
Будучи матёрым националистом, не обошёлся Аскар Умаров и без посягательств на территории России и других соседних стран. На сайте агентства "Казинформ" он опубликовал "авторскую карту" Казахстана, куда включил территории России, Китая и Узбекистана. И при всём при этом он обвиняет Россию в империализме и колонизации.
В бывшей метрополии пытаются вести себя на правах хозяина. Нам элементарно не дают провести деколонизацию сознания,
- гласят его заявления о России.

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