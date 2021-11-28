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"Мы обеспокоены": Германия просит Конгресс США оставить в покое её "энергонезависимость"

28 ноября 2021, 19:40  •  313 • Политика
Германия обратилась к Конгрессу США с просьбой оставить в покое её "энергонезависимость" и не вводить новых санкций против "Северного потока - 2". "Мы обеспокоены", - признались немецкие чиновники.
Правительство ФРГ просит американских конгрессменов отменить новые санкции против "СП-2". В Берлине обещают проследить, чтобы Россия не использовала газ как оружие. Кроме того, немцы обратили внимание, что новый газопровод никак не угрожает Украине. Руководство ФРГ ранее уже предоставило гарантии сохранения украинского транзита.
Мы обеспокоены тем, что возобновлённые односторонние действия Конгресса серьёзно ослабят трансатлантическое единство в отношении России,
- говорится в документе, который цитирует портал Axios.
Напомним, что ранее США и Германия согласовали сделку по "Северному потоку - 2". Вашингтон согласился оставить попытки сорвать проект, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит газа через Украину и решил инвестировать средства в украинскую "энергобезопасность".
Несмотря на это, члены Конгресса США прописали в оборонном бюджете возможность применения новых санкций против "Северного потока - 2".

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