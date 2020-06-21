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"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому

21 июня 2020, 18:00  •  83 • Политика
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выдвинул военный ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Мы оба с вами знаем, что вы способны прекратить обстрелы", - отметил лидер республики.
Пасечник пообещал Зеленскому в случае продолжения обстрелов со стороны ВСУ вернуть режим боевой готовности в ЛНР. Он отметил, что, если обстрелы не прекратятся - украинская сторона получит адекватный ответ на свои действия.
Он напомнил, что ранее перевёл армию республики в боевую готовность после участившихся обстрелов. Тогда ополченцами была подавлена часть огневых точек ВСУ, с которых велись обстрелы по мирным населённым пунктам. Пасечник отметил, что готов в любую минуту вернуть такой режим на фоне вновь участившихся обстрелов. Накануне в результате огня со стороны ВСУ погиб мирный житель ЛНР, ещё трое получили ранения.
"Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров", - заявил Пасечник, отметив, что тем самым Зеленский мог бы выполнить собственное обещание, данное во время предвыборной президентской гонки, - принести Украине и Донбассу мир.

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