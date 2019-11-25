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"Мы ничего отменять не будем": Россия готова сделать контрсанкции вечными
25 ноября 2019, 21:09 • 124 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции. "Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда", - отметил глава правительства.
Россия не станет первой отменять контрсанкции, введённые в ответ на санкции со стороны Европы и США. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Он опроверг информацию о том, что обсуждается вопрос о том, чтобы Россия сама сделала шаг навстречу ЕС и ослабила контрсанкции. Медведев заверил, что ничего подобного не будет.
Глава правительства отметил, что никто не испытывает особой радости по поводу санкций Запада, как и по поводу ответных мер России. Однако последняя часть утверждения всё-таки справедлива не для всех, признал Медведев. По его словам, ряд российских компаний, наоборот, выступают за то, чтобы оставить контрсанкции навсегда.
В любом случае, отметил Медведев, Россия не будет снимать санкции первой. Если на переговорах получится разрешить конфликт на Украине и изменить отношения с Европейским Союзом в лучшую сторону, то можно будет рассмотреть вопрос об отмене санкций. Если же нет, то санкции сохранятся ещё надолго.
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