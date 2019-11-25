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"Мы ничего отменять не будем": Россия готова сделать контрсанкции вечными

25 ноября 2019, 21:09  •  124 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции. "Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда", - отметил глава правительства.
Россия не станет первой отменять контрсанкции, введённые в ответ на санкции со стороны Европы и США. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Он опроверг информацию о том, что обсуждается вопрос о том, чтобы Россия сама сделала шаг навстречу ЕС и ослабила контрсанкции. Медведев заверил, что ничего подобного не будет.
"Конечно, мы ничего отменять не будем", - сказал премьер.
Глава правительства отметил, что никто не испытывает особой радости по поводу санкций Запада, как и по поводу ответных мер России. Однако последняя часть утверждения всё-таки справедлива не для всех, признал Медведев. По его словам, ряд российских компаний, наоборот, выступают за то, чтобы оставить контрсанкции навсегда.
"Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда", - сказал российский премьер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии.
В любом случае, отметил Медведев, Россия не будет снимать санкции первой. Если на переговорах получится разрешить конфликт на Украине и изменить отношения с Европейским Союзом в лучшую сторону, то можно будет рассмотреть вопрос об отмене санкций. Если же нет, то санкции сохранятся ещё надолго.

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