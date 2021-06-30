|
"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны
30 июня 2021, 07:45 • 343 • Политика
Украинцев предупредили о разделении страны, которое обязательно произойдет ввиду невозможности самостоятельного существования страны. "Мы нежизнеспособны", - констатировал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По словам политика, украинцы должны предполагать, "что еще территориально мы потеряем в ближайшее время". Мураев отметил, что Югославия "была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке". По его словам, вероятнее всего в нынешнем веке таким разделенным государством станет Украина.
Мураев также напомнил о том, что Румыния, Польша и Венгрия вкладывают средства в сопредельные территории Украины, они также активно выдают гражданам свои паспорта.
"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит", - сказал он.
Подпишитесь на нас
343
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июня 2021, 21:25
|
24 июня 2021, 01:25
|
27 июня 2021, 14:40
|
28 июня 2021, 04:25
|
28 июня 2021, 04:25
|
23 июня 2021, 14:25
|
27 июня 2021, 03:40