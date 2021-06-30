"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны

Украинцев предупредили о разделении страны, которое обязательно произойдет ввиду невозможности самостоятельного существования страны. "Мы нежизнеспособны", - констатировал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам политика, украинцы должны предполагать, "что еще территориально мы потеряем в ближайшее время". Мураев отметил, что Югославия "была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке". По его словам, вероятнее всего в нынешнем веке таким разделенным государством станет Украина.

Мураев также напомнил о том, что Румыния, Польша и Венгрия вкладывают средства в сопредельные территории Украины, они также активно выдают гражданам свои паспорта.

"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит", - сказал он.