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"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны

30 июня 2021, 07:45  •  343 • Политика
Украинцев предупредили о разделении страны, которое обязательно произойдет ввиду невозможности самостоятельного существования страны. "Мы нежизнеспособны", - констатировал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По словам политика, украинцы должны предполагать, "что еще территориально мы потеряем в ближайшее время". Мураев отметил, что Югославия "была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке". По его словам, вероятнее всего в нынешнем веке таким разделенным государством станет Украина.
Мураев также напомнил о том, что Румыния, Польша и Венгрия вкладывают средства в сопредельные территории Украины, они также активно выдают гражданам свои паспорта.
"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит", - сказал он.

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