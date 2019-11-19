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"Мы невиновны": "Радио Свобода" пытается вызвать сочувствие к обвиняемым в терактах в Петербурге
19 ноября 2019, 09:09 • 9 • Политика
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки. "Радио Свобода" пытается вызвать сочувствие к террористам и их пособникам, ставя под сомнение их виновность.
Государственный обвинитель Надежда Тихонова запросила для четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году пожизненные сроки заключения. Тем временем иноагент "Радио Свобода" ставит под сомнение виновность террористов и пытается вызвать к ним жалость и сочувствие.
Речь идёт о статье "Прокурор запросила пожизненные сроки по делу о терактах в Петербурге". В первом же абзаце материала "Радио Свобода" рассказывает, как подсудимые стояли с листочками в руках, на которых было написано "Нас подставили" и "Мы невиновны". Также отмечается, что 9 из 11 отказались признать вину за участие в терактах. Также издание упоминает "секретные тюрьмы ФСБ", в которых якобы пытали обвиняемых.
Напомним, что речь идёт об обвиняемых по делу о взрывах в метро 3 апреля в Санкт-Петербурге. В них погибли 15 человек и ещё 67 получили ранения. Правоохранительные органы задержали 11 человек, обвиняемых в причастности к теракту.
Фото: скриншот Telegram-канал "Белоручка"
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