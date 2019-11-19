"Мы невиновны": "Радио Свобода" пытается вызвать сочувствие к обвиняемым в терактах в Петербурге

Государственный обвинитель Надежда Тихонова запросила для четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году пожизненные сроки заключения. Тем временем иноагент "Радио Свобода" ставит под сомнение виновность террористов и пытается вызвать к ним жалость и сочувствие.

Речь идёт о статье "Прокурор запросила пожизненные сроки по делу о терактах в Петербурге". В первом же абзаце материала "Радио Свобода" рассказывает, как подсудимые стояли с листочками в руках, на которых было написано "Нас подставили" и "Мы невиновны". Также отмечается, что 9 из 11 отказались признать вину за участие в терактах. Также издание упоминает "секретные тюрьмы ФСБ", в которых якобы пытали обвиняемых.

"Радио Свобода" не подвела. Обычно в СМИ пишут о жертвах терактов, о том, как они или их родственники живут после трагедии, чтобы вызвать к ним сочувствие. И только "Радио Свобода" пытается вызывать сочувствие к террористам и их пособникам, ставя под сомнение их виновность", - комментирует tg-канал "Белоручка".

Напомним, что речь идёт об обвиняемых по делу о взрывах в метро 3 апреля в Санкт-Петербурге. В них погибли 15 человек и ещё 67 получили ранения. Правоохранительные органы задержали 11 человек, обвиняемых в причастности к теракту.

Фото: скриншот Telegram-канал "Белоручка"