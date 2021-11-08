"Мы не знаем, они за или против": Глава Шотландии заранее ждёт "русского вмешательства" в референдум

Глава Шотландии заранее ждёт "русского вмешательства" в референдум о независимости, хотя голосование ещё только готовится. "Мы не знаем, они за или против", - с беспокойством призналась чиновница.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен полагает, что Россия использует свои возможности, чтобы повлиять на результаты референдума, на котором будет поднят вопрос, оставаться ли стране и дальше в составе Великобритании. Об этом она заявила, выступая перед иностранными журналистами.

Глава Шотландии считает, что Россия стремится расколоть Европу, а потому Москва не упустит возможности "вмешаться в референдум".

Я думаю, что это может быть правдоподобным, что Россия может попытаться вмешаться в референдум о независимости Шотландии посредством дезинформации в социальных сетях и повлиять на дискурс,

- отметила она.

Правда, Стерджен не смогла ответить на вопрос, в какую сторону русские будут склонять общественное мнение - за выход из Великобритании или за то, чтобы ничего не менять.

От ответа на вопрос о доказательствах готовящегося вмешательства чиновница и вовсе уклонилась. Она лишь заметила, что многие страны могут попытаться оказать влияние на волеизъявление шотландцев.

Власти Шотландии снова подняли вопрос о возможности проведения референдума о независимости. Аналогичное мероприятие уже проводилось в 2014 году, и тогда сторонников сохранения текущего положения страны оказалось большинство. Как и в случае с референдумом о выходе Великобритании из ЕС, британские СМИ тогда активно распространяли слухи о вмешательстве России. Впрочем, никаких доказательств предъявлено не было.

Теперь же Россию заранее подозревают в попытках вмешательства в ещё не состоявшийся референдум. Необходимость проведения повторного голосования по вопросу статуса Шотландии Стерджен объясняет тем, что ситуация с 2014 года значительно поменялась и вопрос о независимости страны вновь назрел.