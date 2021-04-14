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"Мы не знаем, каковы их цели": Глава Разведуправления США расписался в профнепригодности

14 апреля 2021, 22:10  •  132 • Политика
Концентрация войск России в Крыму и у границы с Украиной вызывает серьёзное беспокойство в американской разведке. "Мы следили за концентрацией сил... Мы не знаем, каковы их цели ", - заявил директор Разведуправления США.
Глава Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Беррьер назвал концентрацию войск России у границы с Украиной отстаиванием интересов. Заявление прозвучало на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.
Беррьер уточнил, что путём переброски войск поближе к украинской границе Россия создаёт для себя дополнительные возможности для отстаивания своих интересов. При этом директор Разведуправления США расписался в том, что не знает истинных целей Москвы.
Они поставили себя в ситуацию, когда у них появляются разные опции для дальнейших действий. Мы следили за концентрацией сил... Мы не знаем, каковы их цели,
- сказал Скотт Беррьер.
В свою очередь его коллега, глава ЦРУ Уильям Бёрнс, заявил, что у России достаточно войск для ограниченного вторжения в Украину, и это вызывает беспокойство американской разведки. Директор ЦРУ добавил, что хорошо усвоил одну истину: нельзя недооценивать то, как руководство России может воздействовать на разные ситуации.

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