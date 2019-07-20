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"Мы не знаем этого господина": В Кремле отреагировали на вброс о вмешательстве русских в процесс избрания нового премьера Британии

20 июля 2019, 22:24  •  59 • Политика
Фаворита в гонке за пост премьер-министра Британии Бориса Джонсона заподозрили в связях с бывшим вице-президентом ЮКОСа Александром Темерко. Последний покинул Россию и получил гражданство в Соединенном Королевстве, сделав взнос в более чем $1 млн в бюджет Консервативной партии. Представитель Кремля, комментируя эту информацию, заявил, что Темерко не имеет никаких связей с Москвой.
Как утверждают источники Reuters, объявленный в России в международный розыск бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко на самом деле имеет очень тесные связи в руководстве силовых структур РФ.
Кроме того, агентство предполагает, что Темерко связан с возможно будущим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поскольку для получения британского гражданства бизнесмен внес в казну Консервативной партии более £1 млн ($1,25 млн). Также деньги от Темерко получали, по данным источников агентства, близкие соратники Джонсона.
Сам предприниматель не раз называл политика в интервью своим другом, рассказывая о том, как они с Джонсоном беседовали и "плели заговоры", когда тот занимал пост главы британского МИД. Собеседники агентства сделали вывод, что русские, возможно, пытаются вмешаться в процесс назначения главы Консервативной партии Британии и премьер-министра страны.
Представитель Кремля Дмитрий Песков коротко отреагировал на этот вброс, заявив, что Темерко "не имеет никаких связей с Кремлем или российскими властями".
"Мы не знаем этого господина", - сказал Песков британскому агентству.

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