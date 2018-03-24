|
"Мы не забыли, как Европа нас убивала": Сербы припомнили НАТО бомбежки в Югославии
24 марта 2018, 12:24 • 141 • В мире
Согласно опросу, почти 85% граждан Сербии не поддерживают вступление в НАТО.
Сейчас организация "Институт по европейским делам" провел опрос в Сербии. По итогам исследования выяснилось, что даже спустя 19 лет после натовских бомбардировок в Югославии население Сербии не забыло о тех ужасных и трагических событиях.
Так, две трети граждан Сербии (62%) отметили, что не готовы забыть и простить НАТО эту военную операцию. Сейчас абсолютное большинство граждан страны - около 85% респондентов - продолжают выступать против вступления Сербии в альянс.
Самые сильные антинатовские настроения наблюдаются в Белграде. Также большинство уверено, что сотрудничество с НАТО в будущем полезным для страны.
“Гуманитарная миссия” убила тысячи людей
Напомним, в ночь на 24 марта 1999 года началась страшная военная операция НАТО “Союзная сила”. Жестоким атакам с воздуха подверглись военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице.
Всего с 24 марта по 10 июня было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов. На мирное население было сброшено 79000 тонн взрывчатки, в том числе - запрещенные международным правом.
“Необходимость” операции Европа объяснила тем, что якобы в регионе проводились этнические чистки. НАТО называла эту операцию - как “гуманитарную миссию”. По итогам, общее число погибших гражданских лиц составило почти 2000 человек. Из них около 400 детей. Более 10 тысяч были серьезно ранены.
“Во всем виноваты устаревшие карты”: Как убивали “случайные” удары
Атаки были прицельными. Хотя в НАТО говорили, что они были якобы “случайными”. Так, 23 апреля 1999 года ударом ракеты "Томагавк" был разрушен белградский телецентр. Тогда погибли 16 журналистов. 7 мая высокоточной ракетой, выпущенной с бомбардировщика B-2, уничтожено посольство Китая в Белграде.
По официальной версии, это была ошибка, которая произошла из-за устаревших карт. Таким же образом "нечаянно" пострадала и Свято-Троицкая Церковь, принадлежащая Московскому Патриархату.
Подпишитесь на нас
141
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 марта 2018, 01:39
|
18 марта 2018, 21:09
|
20 марта 2018, 17:24
|
20 марта 2018, 01:09
|
18 марта 2018, 00:24
|
18 марта 2018, 10:09
|
20 марта 2018, 04:24