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"Мы не заботимся о чувствах белых": Политики ЮАР объяснили причину отъема земель у фермеров
05 марта 2018, 00:24 • 151 • В мире
В леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу" заявили, что выступают за экспроприацию земель, чтобы коренные жители страны жили лучше.
В леворадикальной партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" объяснили свою позицию относительно экспроприации земель у белых фермеров. Как заявил лидер партии Джулиус Малема, чувства белых его и его соратников не волнуют, важно, чтобы коренные жители могли позволить себе более достойное существование.
"Мы не ненавидим белых людей, мы просто любим чёрных людей", - заявил он, отметив, что все недовольные его позицией и позицией его сторонников могут отправляться в ад.
Он пояснил, что чувства белых его не заботят.
Малема, который заявил о старте своей президентской кампании, также негативно высказался о голосующих за партию "Демократический альянс".
"Все белые люди, которые голосуют за DA, все вы можете отправляться в ад, нас это не волнует", - сказал он.
Ранее сообщалось, что власти Южно-Африканской Республики одобрили закон об экспроприации земель у белых фермеров без предоставления им всякой компенсации. В парламенте данный документ был поддержан большинством голосов.
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