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"Мы не видим их ракеты до самого удара": Генерал США признал беззащитность американской ПРО перед российским супероружием

28 февраля 2019, 10:24  •  8 • Политика
Генерал Джон Хайтен, глава Стратегического командования американской армии, признал беззащитность американских ПРО перед российским супероружием. "Мы не видим их ракеты до самого удара", - пояснил он и призвал сохранить договор СНВ-3.
Генерал Джон Хейден признал беззащитность ПРО перед последними российскими военными разработками в своём выступлении в сенатском комитете по вооруженным силам.
Он обратил внимание сенаторов на тот факт, что супероружие, представленное в России за последний год, не подпадает под действие нового договора о контроле над вооружениями СНВ. По его мнению, в недалёком будущем защитить Соединенные Штаты будет невозможно.
Глава Стратегического командования Вооруженных сил США имел в виду подводный дрон "Посейдон", а также гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Это вооружение не подпадает под действие договора о контроле над вооружениями, который был заключен в 2010 году и должен истечь два года спустя.
"Я поддерживаю новый договор СНВ, но у нас должен быть партнер, который захочет участвовать", - пояснил Хейден.
Объясняя сенаторам разницу между баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, генерал отметил, что системы обнаружения, которыми располагают США, позволяют обнаруживать все ракеты при запуске, но затем гиперзвуковая ракета исчезает и ее не видно до самого момента удара.
Доклад генерала цитирует RT.
Фото пресс-службы Минобороны РФ.

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