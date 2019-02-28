"Мы не видим их ракеты до самого удара": Генерал США признал беззащитность американской ПРО перед российским супероружием

Генерал Джон Хайтен, глава Стратегического командования американской армии, признал беззащитность американских ПРО перед российским супероружием. "Мы не видим их ракеты до самого удара", - пояснил он и призвал сохранить договор СНВ-3.

Генерал Джон Хейден признал беззащитность ПРО перед последними российскими военными разработками в своём выступлении в сенатском комитете по вооруженным силам.

Он обратил внимание сенаторов на тот факт, что супероружие, представленное в России за последний год, не подпадает под действие нового договора о контроле над вооружениями СНВ. По его мнению, в недалёком будущем защитить Соединенные Штаты будет невозможно.

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США имел в виду подводный дрон "Посейдон", а также гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Это вооружение не подпадает под действие договора о контроле над вооружениями, который был заключен в 2010 году и должен истечь два года спустя.

"Я поддерживаю новый договор СНВ, но у нас должен быть партнер, который захочет участвовать", - пояснил Хейден.

Объясняя сенаторам разницу между баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, генерал отметил, что системы обнаружения, которыми располагают США, позволяют обнаруживать все ракеты при запуске, но затем гиперзвуковая ракета исчезает и ее не видно до самого момента удара.

Доклад генерала цитирует RT.

Фото пресс-службы Минобороны РФ.