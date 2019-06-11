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"Мы не в Сирии и у нас не Ирак": Лукашенко перед Европейскими играми заговорил о "концлагерях" и "гетто" в Минске
11 июня 2019, 02:54 • 68 • В мире
Накануне II Европейских игр президент Белоруссии неожиданно обратил внимание на бетонные ограждения, которые устанавливаются в Минске. "Мы не в Сирии и у нас не Ирак", - заявил Лукашенко, добавив, что стоит все-таки обойтись без "концлагерей" и "гетто".
С 21 по 30 июня в Минске будут проходить соревнования II Европейских игр. Глава Белоруссии во время встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем выразил свое недовольство некоторыми моментами обеспечения безопасности.
Лукашенко заявил, что его беспокоит тот факт, что из-за излишней перестраховки правоохранительные органы едва ли не создают в столице не то "концлагеря", не то "гетто".
Такое впечатление у него появилось после того, как глава государства увидел на проезжей части в некоторых местах выставленные фундаментные блоки от будущих металлических ограждений фан-зон. Лукашенко отметил, что даже эти заборы "должны быть цивилизованными".
Президент добавил, что безопасность людей необходимо обеспечивать без заборов, несмотря на то, что именно с такими предложениями выступают европейские чиновники. Не надо превращать Минск в какой-то "город заборов", заявил Лукашенко.
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