"Мы не в Сирии и у нас не Ирак": Лукашенко перед Европейскими играми заговорил о "концлагерях" и "гетто" в Минске

С 21 по 30 июня в Минске будут проходить соревнования II Европейских игр. Глава Белоруссии во время встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем выразил свое недовольство некоторыми моментами обеспечения безопасности.

Лукашенко заявил, что его беспокоит тот факт, что из-за излишней перестраховки правоохранительные органы едва ли не создают в столице не то "концлагеря", не то "гетто".

Такое впечатление у него появилось после того, как глава государства увидел на проезжей части в некоторых местах выставленные фундаментные блоки от будущих металлических ограждений фан-зон. Лукашенко отметил, что даже эти заборы "должны быть цивилизованными".

"Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть", - цитирует Александр Лукашенко издание БелТа.

Президент добавил, что безопасность людей необходимо обеспечивать без заборов, несмотря на то, что именно с такими предложениями выступают европейские чиновники. Не надо превращать Минск в какой-то "город заборов", заявил Лукашенко.