Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встать плечом к плечу: Тимошенко призвала демократические силы к объединению
"Ожидаем проявление твердости": Роухани призвал ЕС бороться с экономич...
Новые лица Юлии Тимошенко
Кто станет новым премьером Британии: На место Терезы Мэй претендуют сразу 10 чел...
Главная / В мире

"Мы не в Сирии и у нас не Ирак": Лукашенко перед Европейскими играми заговорил о "концлагерях" и "гетто" в Минске

11 июня 2019, 02:54  •  68 • В мире
Накануне II Европейских игр президент Белоруссии неожиданно обратил внимание на бетонные ограждения, которые устанавливаются в Минске. "Мы не в Сирии и у нас не Ирак", - заявил Лукашенко, добавив, что стоит все-таки обойтись без "концлагерей" и "гетто".
С 21 по 30 июня в Минске будут проходить соревнования II Европейских игр. Глава Белоруссии во время встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем выразил свое недовольство некоторыми моментами обеспечения безопасности.
Лукашенко заявил, что его беспокоит тот факт, что из-за излишней перестраховки правоохранительные органы едва ли не создают в столице не то "концлагеря", не то "гетто".
Такое впечатление у него появилось после того, как глава государства увидел на проезжей части в некоторых местах выставленные фундаментные блоки от будущих металлических ограждений фан-зон. Лукашенко отметил, что даже эти заборы "должны быть цивилизованными".
"Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть", - цитирует Александр Лукашенко издание БелТа.
Президент добавил, что безопасность людей необходимо обеспечивать без заборов, несмотря на то, что именно с такими предложениями выступают европейские чиновники. Не надо превращать Минск в какой-то "город заборов", заявил Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
10 июня 2019, 23:39
Вместо извинений: Косово продолжает настаивать на уголовном деле против российского сотрудника ООН
10 июня 2019, 20:24
Поставил ультиматум: Трамп пригрозил новыми санкциями Си Цзиньпину
10 июня 2019, 10:39
Первый раз без Назарбаева: Казахстан выбрал нового президента
11 июня 2019, 02:54
Возобновить перелеты в Россию: Автор исков против Порошенко поставил три условия Киеву
10 июня 2019, 23:24
«Членство в ЕС дорого обошлось королевству»: кто борется за пост премьера Великобритании
11 июня 2019, 02:54
"Мы не в Сирии и у нас не Ирак": Лукашенко перед Европейскими играми заговорил о "концлагерях" и "гетто" в Минске
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возможного конфликта между Россией и США
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы
08 июня 2019, 13:09
Стрелять не прекратим: армия не подчиняется Зеленскому
06 июня 2019, 12:24
У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудстве на Украине
08 июня 2019, 00:09
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
09 июня 2019, 20:12
Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся
07 июня 2019, 20:39
«Заменить катапульту сложно»: с какими проблемами столкнулась американская программа создания новейших авианосцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.