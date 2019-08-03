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"Мы не те люди, у которых надо спрашивать мнения": Протестовать в Москве вышли дети. Худшие опасения экспертов сбываются
03 августа 2019, 17:54 • 264 • Политика
Худшие опасения экспертов по поводу акции оппозиции в Москве сбываются: протестовать вышли дети, не понимающие ни смысла "хождения по бульварам", ни возможных последствий. "Мы не те люди, у которых надо спрашивать мнения", - признались корреспонденту Царьграда девочки, уверенные, что "защищают свободу человечества".
Как и опасались эксперты, на несанкционированную акцию в Москве вышли дети, имеющие отдалённое представление о целях оппозиции и возможных последствиях "гуляния по бульварам".
"Мы не те люди, у которых надо спрашивать мнения", - прямо заявили корреспонденту Царьграда две девочки, которые пришли на митинг под холодным дождём в крохотных шортиках. " Мы вышли, потому что слышали, что одному мальчику 27-го проломили голову. А они не имеют права нарушать личную неприкосновенность людей. Мы просто защищаем своё право, защищаем свободу человечества", - призналась одна из протестующих.
Обе участницы гуляний признались, что знают о несанкционированном характере акции. " Чего бояться? Мы бесстрашные люди, мы родились в России, а чего бояться", - объяснили они свою позицию.
А вот на вопрос корреспондента о том, в курсе ли они связи акции с выборами в Мосгордуму, они ответить затруднились: "Там кажется что-то такое, что-то оценивается не по правду, кого хотят, того и ставят, поэтому мы решили прийти".
При это они признались, что еще не достигли избирательного возраста и не голосуют на выборах. "Ну, скоро будем голосовать, будем будущее делать", - оптимистично пообещали они.
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