"Мы не таможня": Лавров обозначил США "красные линии" России

Главные дипломаты России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели встречу, обсудив массу назревших вопросов. В том числе были обозначены "красные линии" России в вопросах стратегической стабильности, ядерной сфере. А вот на вопрос о том, дала ли Россия "добро" на саммит Путина и Байдена, Лавров ответил одной ёмкой фразой: "Мы не таможня, чтобы "давать добро".

Ранее в Рейкьявике состоялась первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Собеседники вышли за условные временные рамки и проговорили дольше, чем планировали, - почти два часа. Однако за это время успели пройтись по основным вопросам.

В том числе наша сторона обозначила "красные линии" в вопросах стратегической стабильности.

Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог по стратегической стабильности, рассматривая все аспекты и факторы, влияющие на неё: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные, - пояснил чуть позже в беседе с журналистами глава МИД России.

Он отметил, что не увидел от американской стороны отказа от этой концепции, однако экспертам ещё есть над чем работать.

В целом же Лавров оценил прошедшую с коллегой из США встречу как конструктивную, отметив множество имеющихся "завалов" в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые предстоит разгрести и разгребать будет непросто. Об итогах переговоров будет доложено президентам России и США - Владимиру Путину и Джо Байдену, и именно им предстоит определить "дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях".

А вот на один из самых актуальных вопросов - о возможной встрече Путина и Байдена - Лавров ответил довольно ёмко и жёстко, когда его спросили о том, дала ли Россия "добро" на саммит.

Мы не таможня, чтобы "давать добро", - заметил министр.

Американская же сторона также не дала ответа по возможной встрече президентов, но в своём итоговом заявлении больше упоминала о выставленных Москве претензиях и требованиях. В том числе в очередной раз заявила о своём настрое выстраивать "более стабильные и предсказуемые отношения с Россией".