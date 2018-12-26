"Мы не собираемся впадать в изоляционизм": Путин об экономическом развитии России

Глава России Владимир Путин заверил предпринимателей, что государство не намерено впадать в изоляционизм.

Российская сторона не заинтересована в создании барьеров для экономического сотрудничества с другими странами. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который провел встречу с представителями деловых кругов.

Как подчеркнул глава государства, подобное поведение будет только сдерживать развитие страны.

"Мы не собираемся впадать в изоляционизм", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин указал на то, что Запад предпринимает усилия для того, чтобы замедлить развитие России.