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"Мы не собираемся впадать в изоляционизм": Путин об экономическом развитии России
26 декабря 2018, 18:09 • 54 • Политика
Глава России Владимир Путин заверил предпринимателей, что государство не намерено впадать в изоляционизм.
Российская сторона не заинтересована в создании барьеров для экономического сотрудничества с другими странами. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который провел встречу с представителями деловых кругов.
Как подчеркнул глава государства, подобное поведение будет только сдерживать развитие страны.
"Мы не собираемся впадать в изоляционизм", - подчеркнул он.
Напомним, ранее глава государства Владимир Путин указал на то, что Запад предпринимает усилия для того, чтобы замедлить развитие России.
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