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"Мы не собираемся никого завоёвывать, но...": Борисов назвал главную задачу России

30 мая 2021, 16:30  •  137 • Политика
Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов назвал главную задачу страны. "Мы не собираемся никого завоёвывать, но должны обеспечить гарантированную безопасность", - отметил он.
По словам вице-премьера, именно обеспечение национальной безопасности является главной целью руководства страны, и зарубежные государства должны это чётко понимать.
Наша задача - обеспечить гарантированную безопасность страны, мы не собираемся никого завоёвывать. И делать это надо эффективно, дать понять всем, кто хочет посягнуть на наши территории, что это очень опасное занятие, - подчеркнул Борисов в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Отметим, что в последние годы западные страны регулярно обвиняют Россию в том, что она якобы представляет для кого-то угрозу или совершает "агрессию". Подобные заявления часто можно услышать от стран, которые традиционно демонстрируют свою враждебность по отношению к Москве - Украины, Великобритании, Польши, США и стран Прибалтики. В России же утверждают, что все разговоры о "русской угрозе" - это попытка оправдать собственную милитаризацию и продвижение НАТО на восток.

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