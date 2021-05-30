"Мы не собираемся никого завоёвывать, но...": Борисов назвал главную задачу России

Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов назвал главную задачу страны. "Мы не собираемся никого завоёвывать, но должны обеспечить гарантированную безопасность", - отметил он.

По словам вице-премьера, именно обеспечение национальной безопасности является главной целью руководства страны, и зарубежные государства должны это чётко понимать.

Наша задача - обеспечить гарантированную безопасность страны, мы не собираемся никого завоёвывать. И делать это надо эффективно, дать понять всем, кто хочет посягнуть на наши территории, что это очень опасное занятие, - подчеркнул Борисов в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Отметим, что в последние годы западные страны регулярно обвиняют Россию в том, что она якобы представляет для кого-то угрозу или совершает "агрессию". Подобные заявления часто можно услышать от стран, которые традиционно демонстрируют свою враждебность по отношению к Москве - Украины, Великобритании, Польши, США и стран Прибалтики. В России же утверждают, что все разговоры о "русской угрозе" - это попытка оправдать собственную милитаризацию и продвижение НАТО на восток.