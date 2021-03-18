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"Мы не скандалисты, но…": Проблема водной блокады Крыма выйдет на международный уровень

18 марта 2021, 06:30  •  354 • Политика
Проблема водной блокады Крыма выйдет на международный уровень. "Мы не скандалисты, но…", - предупредил вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.
По словам Мурадова, власти полуострова готовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, которую устроила Украина. Многочисленные попытки на дипломатическом уровне решить проблему и договориться о водообеспечении жителей Крыма, о любви к которым так часто заявляют в Киеве, ни к чему не привели. В связи с этим вопрос блокады будет вынесен на международный уровень.
"Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду", - сказал Мурадов в комментарии РИА Новости.
Он также добавил, что выпрашивать воду у украинской стороны в Крыму не будут.
"Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам", - сказал он, добавив, что вскоре Крым решит вопрос вододефицита.

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