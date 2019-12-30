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"Мы не шутим": Иран пригрозил сбивать "шпионов", посягнувших на "Пояс морской безопасности"

30 декабря 2019, 09:54  •  82 • В мире
Любые разведывательные аппараты в районе проведения учений Ирана, России и Китая, которые проводятся под названием "Пояс морской безопасности", будут уничтожены. Как отметил замкомандующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри, в случае обнаружения таковых будут ликвидированы как воздушные, так и морские "шпионы".
Иран выступил с категоричным заявлением о том, что любые разведывательные аппараты в районе проведения учений "Пояс морской безопасности" будут уничтожены. По словам замкомандующего и главы штаба армии Ирана Хабибуллы Саяри, несмотря на то что многие государства хотели бы знать, что происходит на учениях, любой шпионский аппарат будет уничтожен.
Он подчеркнул, что совместные учения Ирана, России и Китая, которые стартовали 27 декабря и продлятся до 30 декабря, - это не шутки.
Сейчас, пояснил иранский военный, разведчики активизировались, однако военные намерены продолжать сохранять конфиденциальность, несмотря на попытки противника всё разузнать.
"Совместные учения - не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений. Ранее мы продемонстрировали это", - передаёт "Взгляд" со ссылкой на Tasnim.
Саяри заверил, что морские учения трёх стран "Пояс морской безопасности" "точно не являются последними". Он сообщил, что участники определяют методики, которые позволят в будущем повторять такие учения.
Целью манёвров, как ранее РИА Новости сообщал посол Ирана в Москве Казем Джалали, является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчёркивал, что учения не направлены против других стран.

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